Flutter: Die Wette auf die Wende:

Mit Online-Wetten und -Glückspielen lässt sich eine Menge verdienen. Der irische, im Euro Stoxx 50 notierte Wett- und Spieleanbieter Flutter setzte 2020 4,4 Milliarden Pfund um – und ist auf bestem Weg, diesen Rekord 2021 zu toppen. Trägt das auch die Flutter auf neue Hochs?

Das dürfte sich zeitnah herausstellen, denn der Boden für einen Ausbruch an und im Idealfall auch über das bisherige Rekordhoch von 171,30 Pfund (bzw. 17.130 Pence, dort werden Aktien immer noch in Pence angegeben, siehe auch die Skalierung im ) wäre jetzt bereitet. Sie sehen im Chart, dass im Juli und August ein Doppeltief mit einem höher liegenden, zweiten Hoch entstand, das am 10. August durch einen kräftigen Kurssprung vollendet wurde. Dieser 10. August war der Tag, an dem Flutter seine Halbjahresbilanz vorlegte … die somit unübersehbar auf Gegenliebe stieß.

Seither tut man sich indes schwerer, denn jetzt ist der an zwei weitere, nicht gerade irrelevante Charthürden herangelaufen. Zum einen ist das die bei 141,42 Pfund verlaufende 200-Tage-Linie, zum anderen das Zwischenhoch vom Juni bei 143,70 Pfund. Dort ist der Kurs zunächst einmal hängen geblieben. Würde diese Zone bezwungen, wäre dadurch ein größeres Doppeltief vollendet, welches das Tief vom Mai mit einschließt. Und das rechnerische Kursziel dieses Doppeltiefs läge dann tatsächlich auf dem Niveau des bisherigen Rekordhochs von 171,30 Pfund, das Flutter im März erreicht hatte. Kann das funktionieren?

Die aktuellen Kurse, Charts, Dividenden und Kennzahlen zur Flutter Entertainment Aktie finden Sie hier.

Expertenmeinung: Wer hier Long ist, wettet natürlich genau darauf. Aber derzeit müssten sich die Bullen gegen eine gewisse Skepsis der Analysten und gegen eine nicht gerade günstige Bewertung auf Basis des Kurs/Gewinn-Verhältnisses durchsetzen. Was daran liegt, dass bei Flutter eben schon seit einiger Zeit viele auf den Ausbruch nach oben setzen.

Die Mehrzahl der Experten stuft die Aktie momentan zwar als Kauf ein. Aber das durchschnittliche Kursziel liegt mit 166 Pfund unter dem Kursziel in Form des bisherigen Rekordhochs. Und würde es dennoch erreicht, würde sich die Frage stellen, welche Argumente die Käufer dazu bringen könnten, dann nicht erst einmal den Gewinn mitzunehmen. Denn auf Basis der momentanen, durchschnittlichen Gewinnschätzung der Analysten für 2021 wäre die Aktie mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von 50 ziemlich teuer bewertet. Der Gewinn müsste 2022 um 50 Prozent steigen, um mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis um 35 wieder in normales Fahrwasser zu gelangen. Das erwarten die Analysten momentan zwar … und die Bullen ohnehin. Aber da sollte dann in Sachen Wettleidenschaft und dem dafür bei der Kundschaft nötigen Kleingeld besser nichts schiefgehen.

Wenn Flutter den Ausbruch mit Schlusskursen über 143,70 Pfund schaffen sollte, ist die Chance gut, dass die Aktie auch erst einmal weiter läuft. Aber hier zu hoch zu pokern, könnte leicht daneben gehen. Da dann einen Stoppkurs unter den Ausbruchslevel 141,42/143,70 Pfund zu legen und den im Zuge eines weiter anziehenden Kurses sukzessiv nachzuziehen, wäre der bessere Weg, um aus dieser „Wett-Aktie“ keine zu riskante Wette zu machen.

