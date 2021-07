Bärenalarm im Chart der Allianz Aktie – jetzt könnte es krachen:

Warum notiert ausgerechnet die Aktie eines so robust daherkommenden Versicherungs- und Finanzkonzerns wie der Allianz so weit unter den bisherigen, im Februar ausgebildeten Hochs fest, während der DAX seinen bisherigen Rekordlevels schon sehr nahe ist? Und nicht nur das, die Aktie bewegt sich seit einem Vierteljahr in einer im Vergleich zu den vorherigen Ausschlägen sehr engen Seitwärtsrange. Man könnte doch meinen, dass sich die Trader so etwas nicht allzu lange mit ansehen, bevor versucht wird, mit einem schwungvollen Ausbruch wieder Leben in die Aktie zu bringen und so neue Gewinnperspektiven zu eröffnen. Aber nein, es wirkt, als habe man die Allianz-Aktie vergessen. Warum?

Das mag damit zu tun haben, dass sich die Versicherungs- und Finanzbranche hinsichtlich Corona-Problematik und Rezession ein wenig zwischen den Stühlen bewegt. Auf der einen Seite sind Unternehmen wie die Allianz keine Profiteure der Krise. Auf der anderen Seite kam es aber nicht zu einem derart massiven Umsatz- und Gewinneinbruch, dass man die Allianz als „fallen angel“ ansehen und in der Hoffnung auf eine schnelle Rückkehr zum gesamtwirtschaftlichen Status Quo als Turnaround-Kandidaten ansehen würde. Und auch, wenn die Analysten mehrheitlich davon ausgehen, dass der Rückgang des Unternehmensgewinns nur moderat ausfallen und 2021 bereits wieder über dem Level von 2019 liegen wird: Das ist für die Trader derzeit nicht „spannend“ genug. Ist die Aktie somit dazu verurteilt, noch monatelang weiter seitwärts zu laufen?

Nein, ein Ausbruch aus diesem Käfig zwischen einer massiv wirkenden Unterstützungs- und einer nicht weniger massiv erscheinenden Widerstandszone kann durchaus jederzeit erfolgen. Denn mit diesem „Problem“, dass sich die Allianz von den Perspektiven her derzeit zwischen den großen Profiteuren und den großen Verlierern der Rezession bewegt, ist sie ja nicht alleine, in dieser Situation befinden sich viele Unternehmen. Und keineswegs alle Aktien dieser Unternehmen laufen so müde seitwärts wie die der Allianz. Würde ein Ausbruch gelingen, würde man umgehend ganz anders argumentieren.

So ließe sich im Fall eines Ausbruchs nach oben argumentieren, dass die Aktie neben einer attraktiven Dividende auch ein günstiges Kurs/Gewinn-Verhältnis aufweisen würde, wenn die durchschnittlichen Prognosen der Analysten für 2021 eintreffen sollten. Würde die Aktie aus dieser Range nach unten ausbrechen, könnten die Bären dieselben Argumente einfach auf den Kopf stellen. Sie würden darauf verweisen, dass die Dividende in einer derart unsicheren Phase schließlich nicht sicher sei und es genug Indizien gäbe, dass die Erholung der Wirtschaft nicht dem „Best Case“-Szenario folgt, das nötig wäre, damit die Allianz 2021 wirklich den Gewinnlevel des Jahres 2019 überbietet. Am Ende lohnt es also nicht, Argumente und Vermutungen hin und her zu wälzen, die Charttechnik dürfte die besseren Vorlagen liefern.

Besonders markant wäre ein Ausbruch nach oben, denn zum einen reicht die Widerstandszone 194/197 Euro bis in den Herbst 2018 zurück, zum anderen würde ein Schlusskurs über dieser Zone auch den Break über die im Chart dick schwarz hervorgehobene 200-Tage-Linie bedeuten, unter der die Aktie seit über drei Monaten immer wieder nach unten dreht. Aus rein charttechnischer Sicht wäre der nächste größere widerstand das bisherige Jahreshoch bei 232,60 Euro.

Auf der Unterseite ist es eine Zone zwischen 169 und 177 Euro, die seit Anfang Juni mehrfach getestet und problemlos gehalten wurde. Sollte sie einem erneuten Abwärtsschub doch noch unterliegen, wäre der Weg bis zum ersten Kursziel um 140 Euro erst einmal frei.