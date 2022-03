BlackRock: Kehrtwende genau im richtigen Moment:

BlackRock ist der mit Abstand größte unabhängige Vermögensverwalter der Welt.

Weltherrschaft?

Ende des abgelaufenen Geschäftsquartals beliefen sich die Assets under Management auf atemberaubende 7.300 Milliarden US-Dollar. Das ist mehr als das Bruttoinlandsprodukt von Deutschland und Frankreich zusammen. Dieser Umstand hat zu allerlei Spekulationen geführt. Im Internet werden Sie schnell fündig werden. Blackrock sei das mächtigste Unternehmen der Welt. Der Konzern beherrsche die Welt, mindestens aber die Wallstreet. So sagt manch einer. Demnach sei man Hunderten Unternehmen „beteiligt“ und hält auch an einer ganzen Reihe von Dax-Konzernen mehr als 5%. Die gigantischen Summen, die man verwaltet, bringen sicherlich eine gewisse Macht mit sich. BlackRock selbst gehören all die Aktien und das Geld aber nicht. Am Ende entscheiden nur die Anleger. Sie entscheiden welchen ETF, welchen Sektor, welchen Index, welches Land, Währung etc. Kaufen Anleger zum Beispiel Dax-ETFs muss BlackRock schlichtweg in entsprechender Gewichtung alle Dax-Aktien erwerben. BlackRock hat in diesem Fall keinerlei Möglichkeit der Einflussnahme – und die passiven Investments machen den absolut überwiegenden Teil der Assets under Management aus. BlackRock ist vorwiegend ein Verwalter und keineswegs mit einem aktiven Investor zu verwechseln, der Vorstände austauscht und in das Geschäft eingreift.

Der Trend

Ein Wachstzmsmarkt ist es trotzdem und BlackRock gehört zu den größten Profiteuren des Trends in Richtung passiver Investments. ETFs und passive Investments haben durchaus Vorteile und sind für die meisten Kleinanleger mit die beste Alternative. Die Kosten sind weitaus geringer als bei regulären Fonds, die den Markt ohnehin meist nicht schlagen können. Wie so oft ist aber die zweite Ebene der Gleichung die profitablere. Statt ETFs zu kaufen, erwirbt man besser den ETF-Verwalter. Das Geschäft ist einträglich, gut skalierbar und hochprofitabel. Daher hat BlackRock in den letzten 5-8 Jahren auch nahezu alle Indizes und ETFs geschlagen. Vielleicht ist die Aktie das ultimative passive Investment? Schließlich profitiert das Unternehmen nicht nur von einem Markt, einem ETF. Egal wo gerade das große Anlegerinteresse herrscht, man ist bereits positioniert und kassiert.

Cashmaschine

Seit 2010 konnte man den Umsatz von 8,61 auf 14,54 Mrd. USD steigern. Die Margen haben sich verbesserte, da ETFs und Fonds mit steigendem Kapital immer profitabler werden. Das Ergebnis hat sich von 2,06 auf 4,48 Mrd. USD mehr als verdoppelt. Da der Kapitalbedarf gering ist, hat man keine nennenswerten Schulden. Man konnte die Dividende von 4,00 auf 13,20 USD je Aktie erhöhen und gleichzeitig die Zahl der ausstehenden Aktien von 193 auf 157 Millionen reduzieren. Im Gegenzug kletterte das Ergebnis von 10,55 auf 28,43 USD je Aktie.

Noch Wünsche?

In Summe entspricht das genau dem, was man sich als Investor alles wünscht. Die Charakteristiken des Unternehmens sind also weitaus besser, als die des breiten Marktes. Die Bewertung ist aber niedriger. Das Ergebnis dürfte im laufenden Geschäftsjahr von 28,43 auf 30,00 USD steigen. Das entspricht einer P/E von 20,4 und eine forward P/E von 19,3. Der S&P500 kommt derzeit auf einen wert von 27,6. Ich habe eine Theorie, warum das so ist. Passive Anleger kaufen BlackRock nicht direkt und die meisten Stockpicker haben eine gewisse Antipathie gegen den ETF-Giganten. Dabei läuft das Geschäft auch derzeit gut. BlackRock hat im letzten Quartal Mittelzuflüsse verbucht und die Erwartungen übertroffen. Von Krise nichts zu spüren.

Chart

Die Aktie ist ein Outperformer und strebt zur Oberseite. Es wäre durchaus möglich, dass es zu einem prozyklischen Ausbruch über 595-600 USD kommt. Die extrapolierten Kursziele lägen in diesem Fall bei 630 und 665 USD. Für antizyklische Anleger ist die Unterstützung bei 520 USD interessant.