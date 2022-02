Über unstetes Glück, fallende Messer und dünne Nerven

Wenn andere immer hektischer und nervöser agieren, wäre man gut beraten, das Gegenteil zu tun. Dass dieser Rat ein guter ist, daran kann es keinen Zweifel geben. Wenn die Kurse Achterbahn fahren, ist das jedoch leichter gesagt als getan. Aber jetzt Disziplin zu wahren, verhindert Verluste und bringt im Idealfall da Gewinne, wo andere verlieren. Wo lauern die gefährlichsten Fehler, die man an der Börse aktuell machen könnte?

Es ist dieser Satz, ob ausgesprochen oder nur im Geiste formuliert, der so oft teuer zu stehen kommt: „Ach, ich mach‘ das jetzt einfach mal!“ Geboren wird eine solche „Bauch-Entscheidung“ meist aus blanker Ratlosigkeit. Geht es wieder rauf … oder doch nicht? Die sieht aber schon so billig aus … und bis zum letzten Hoch, da würde ich glatt 30, 40 Prozent verdienen … also, was soll schon passieren, selbst wenn es noch ein bisschen tiefer geht: Da, wo ich einsteige, kommt der ganz sicher wieder vorbei.

So oder ähnlich denken viele. Sogar relativ erfahrene Anleger lassen sich immer mal wieder verleiten, da kann ich mich in keiner Weise ausnehmen. Aber eine der entscheidenden Fähigkeiten, die man über die Jahre erwirbt (oder besser: erwerben sollte) ist, sofort die Hand wieder von der Herdplatte zu nehmen, wenn man realisiert, dass man gerade irrational gehandelt hat.

Einem Trader ist das Glück nie lange hold

Je hektischer die Kurse auf und ab laufen, vor allem, wenn dabei kein klarer zugrunde liegt, desto mehr verlieren die Nerven und beginnen, zu zocken, statt besonnen abzuwägen, ob ein Trade wirklich gute Chancen aufweist. Hohe Volatilität des Marktes und eigene Untätigkeit, das geht schwer zusammen. Man will bei rasanten Impulsen mit dabei sein, suggeriert das doch, dass man gerade jetzt leicht Geld machen kann. Aber ist das wirklich so?

Wenn wir uns unseren DAX mal ansehen, stellen wir fest: Ja, die Impulse werden immer stärker und schneller. Aber wir notierten gerade auf einem Level, das im April 2021 auch schon erreicht war. Er schwankt, der Index, und das immer heftiger. Aber er läuft unter dem Strich auch nirgendwohin.

Sich in einem volatilen nicht zurückzunehmen, sondern sich mit Hurra ins Getümmel zu stürzen, das kann nur wagen, wer Erfahrung und eiserne Trading-Disziplin mitbringt. Doch viele, die beides nicht haben, mischen ebenso mit, weil sie glauben, das schon im Griff zu haben. Was aber selten stimmt.

Man müsste schon öfter Glück als Pech haben, um mit zu wenig Erfahrung beim kurzfristigen Trading in der Königs-Disziplin, d.h. in einem hektischen Seitwärtstrend, zu bestehen. Und eines kann ich Ihnen versichern: Das Glück ist einem Trader immer mal wieder hold … aber es hält nie lange vor. Und wer sich in schwere See begibt, kann mit einem Fehler den Gewinn von fünf vorherigen, erfolgreichen Trades gegen die Wand fahren.

Ein Minus nie persönlich nehmen: Gute Trader können „kontrolliert verlieren“

Wer schon einige Jahre Erfahrung hat, hat meist gelernt, „kontrolliert zu verlieren“. Statt sich vor allem bei kräftig nachgebenden Kursen reich zu rechnen, wenn passiert, was passieren müsste, damit man beim Long-Einstieg mit einem Plus herauskommt, schauen solche Trader zuerst auf das Risiko. Sie wissen: Gewinne passen auf sich alleine auf, Verluste nicht. Ein guter Trader agiert nie ohne Stop Loss. Natürlich werden die auch mal unglücklich ausgelöst, aber wenn man das weiß, heißt es: Hinfallen, Mund abputzen, weiter geht’s. Für gute Trader gehören Verluste eben dazu.

Für viele andere nicht, vor allem nicht, wenn es, wie in der derzeitigen Situation, so lange danach ausgesehen hat, als könnte man sogar bei steigenden Risiken immer nur gewinnen, egal, wann man was auf welchem Niveau kauft. Wenn das dann schiefgeht, nehmen nicht wenige Anleger so etwas umgehend persönlich. Sie beginnen dann aber nicht, einen Groll gegen ihre eigene Unvorsichtigkeit zu hegen, sondern gegen die Börse, die ihnen „ihr“ Geld weggenommen hat. Und dann wird es meist schnell übel.

Und in einer solchen Situation finden sich an der Börse aktuell viele wieder. Denn seit November, vor allem aber seit Jahresanfang, fallen vor allem die Aktien, von denen es zuvor lange hieß, die könnte man immer kaufen, da wäre immer Luft nach oben. Wer nicht als erstes nach unten schaut, sprich einkalkuliert, sich zu irren und daher mögliche Verluste diszipliniert eingrenzt, ist womöglich immer noch in Aktien wie Delivery Hero investiert. Und dann kann es schnell dazu kommen, dass man begierig und/oder verzweifelt in das fallende Messer greift, sprich in fallende Kurse kauft, denn:

Bloß keine „Einstandskursverbilligung“: Lassen Sie nicht zu, dass Verluste Sie kontrollieren

Wer z.B. bei Delivery Hero bei 120 Euro mit 100 Stück eingestiegen und immer noch investiert ist, hat mittlerweile heftige Verluste erlitten. So hoch, dass man ganz schnell auf eine gefährliche Idee kommt: „Angenommen, ich kaufe jetzt einfach unter 70 doppelt so viele Aktien. Dann verbilligt sich mein durchschnittlicher Kaufkurs auf knapp 87 Euro. Und da läuft die Aktie ganz bestimmt schnell wieder hin … und ich habe mein Geld zurück.“

Wird sie das, dorthin laufen? Ich weiß es nicht. Und wer besonnen geblieben ist weiß: Sonst weiß es auch niemand sicher. Diese „Einstandskursverbilligung“ kann schon mal funktionieren. Aber geboren ist sie aus der Weigerung zu akzeptieren, dass man einen Fehler gemacht hat, indem man tatenlos zugesehen hat, wie die Aktie eine Unterstützung nach der anderen brach. Es ist eine Beruhigungspille, die man sich selbst verabreicht, die aber brutale Nebenwirkungen haben kann. Denn was, wenn die Aktie weiter fällt? Dann hätte man nicht wie anfangs 12.000, sondern durch die „Verbilligung“ 26.000 Euro in den Ring geworfen, die haltlos immer weniger werden.

Es ist nicht leicht, sich selbst zur Ordnung zu rufen, wenn man erst einmal durch hektische Schwankungen, Verluste und lange verdrängte, jetzt die Nervosität anfachende kritische Rahmenbedingungen beginnt, den Emotionen freien Lauf zu lassen. Aber vielleicht hilft dieser Beitrag ein wenig, für den Fall, dass auch Sie sich momentan eher aus dem Bauch heraus am Markt bewegen.

„Zittrige Hände“ hat man nicht alleine!

Was man auch bedenken muss, wenn man beginnt, vor lauter Nervosität eigentlich bekannte und funktionierende Trading-Grundsätze über den Haufen zu werfen: Damit ist man in Phasen wie diesen nicht allein. Aber dass man sich da in zahlreicher Gesellschaft befindet, macht die Sache ja nicht besser oder risikoloser, sondern umso gefährlicher. Ein typisches Beispiel wäre da die HelloFresh-Aktie:

Wie Delivery Hero gehört sie zu den zuletzt haltlos weggebrochenen, einstigen Publikumslieblingen. Sehr viele waren hier dabei. Und viele sind es eben immer noch. Aber selbst, wenn man zeitgerecht verkauft hatte oder noch nie hier investiert war: Nach diesem wochenlangen Abstieg schaut die Aktie einfach „billig“ aus. Aber so alt der Spruch auch ist, er wird nie falsch werden: Was billig scheint, kann an der Börse ganz leicht noch viel billiger werden!

Immer wieder kommt es zu Gegenbewegungen, die vorgaukeln, dass jetzt das Tief erreicht sein könnte. Dann geht der Blick ans vorherige Hoch … und schon treiben einem die Emotionen die Dollar-Zeichen in die Augen, statt sich zu sagen: Nie! Gegen! Den! Trend!

Natürlich wird es irgendwann erreicht sein, dieses ultimative Tief. Aber wer die Ruhe bewahrt, sich von emotionalen Aktionen zu lösen vermag, erinnert sich: Genau am Tief einzusteigen war, ist und wird immer eines sein: reines Glück. Und das mit dem Glück … siehe oben.

Außerdem kommen kurzzeitige Kurssprünge auch dadurch zustande, dass die , die die Aktie leer verkauft haben, diese Positionen schließen, wozu sie die Aktie kaufen müssen. Das ist dann nur eine Gewinnmitnahme derer, die grundsätzlich bärisch sind: Keine gute Basis für eine Wende. Und man kann im nicht unterscheiden, ob das “echte“ Käufe sind, die eine Aktie im Abwärtstrend plötzlich nach oben ziehen, oder nur solche Eindeckungen der Leerverkäufer. (Information: Leerverkauf über LYNX)

Und sind es Letztere, die da bloß mal ein paar Gewinne mitnehmen, ist zu befürchten, dass sie am nächsten Widerstand von Bedeutung gleich wieder leer verkaufen und auf den Kurs drücken. Wenn da viele dachten, „jetzt aber her mit dem Schnäppchen“, passiert, was am Donnerstag bei HelloFresh passierte: Die Aktie wurde zum Tagesverlierer im DAX. Je mehr „zittrige Hände“ da im Markt unterwegs sind, desto eher bekommt man dann eine solche, blitzschnelle Quittung dafür, dass man dachte, „ich mach‘ das jetzt einfach mal“.

Und je mehr so agieren, desto extremer werden die Sprünge. Da müsste man dann schon vor der Rallye ein- und vor dem erneuten Abverkauf aussteigen. Aber dazu bräuchte man gleich zweimal pro Trade Glück, und Sie wissen ja …

Fazit: Geben Sie das Bemühen nie auf, ihren härtesten Gegner zu besiegen

Insgeheim weiß es jeder, der sich von seinen Verlusten, der Nervosität, der Gier oder einer Reizüberflutung durch zahllose widersprüchliche Meldungen und Meinungen hat verleiten lassen: Er ist sich gerade selbst auf den Leim gegangen.

Das kann nicht nur belasten, es belastet immer, ohne Wenn und Aber. Wenn man dann auch noch ins „Fight or Flight“-Syndrom gerät und beginnt, gegen den Markt anzukämpfen, indem man andauernd gegen den Trend agiert, verbilligt, neues Geld zuschießt, gerät man in einen katastrophalen Abwärtssog. Ich habe das alles selbst erlebt … und nicht nur einmal. Und jetzt, nach mittlerweile 33 Jahren als Trader, kann ich es wohl beurteilen:

Erstens ist es harte Arbeit, die Disziplin zu wahren, aber eine harte Arbeit, die sich auszahlt. Zweitens ist niemand gegen Fehler gefeit, die Kunst ist, sie zu bereinigen, bevor eine Fehlerkette daraus wird. Und drittens ist es nie die Börse, die des Anlegers härtester Gegner ist, man ist es immer selbst.

Wenn Sie solche Kurssprünge bei relativ großen Aktien wie Snap im vorstehenden Chart sehen, sollten Sie sich fragen, bevor Sie der verständlichen, für Trader völlig normalen Versuchung erliegen, da unbedingt noch irgendwie auf den Zug aufspringen zu wollen: Wie groß sind meine Chancen, da aus einem Trade heil heraus zu kommen, die Position unter Kontrolle zu behalten?

Wer erst einmal realisiert, wie sehr ein außer Rand und Band geratener Markt die Nerven angreift und dadurch Fehler provoziert, antwortet auf die Frage: „muss ich das haben?“ kategorisch mit „nein!“. Schließlich finden sich immer und zu jeder Zeit an der Börse auch ruhigere Fahrwasser, bei denen es sich mit dem Trend statt gegen ihn und mit einem vernünftigen Chance/Risiko-Verhältnis traden lässt!

Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Börsenwoche!

Ihr

Ronald Gehrt

*Charts vom 04.02.2022, Chartquelle marketmaker pp4

