Steigende Renditen am Anleihemarkt machten die Akteure in den vergangenen Wochen äußerst nervös. Sie waren eine Reaktion auf ein steigendes Inflationsrisiko. Und sollten die Notenbanken eingreifen, hätte man am Aktienmarkt ein Problem. Die EZB-Sitzung am Donnerstag schien die Investoren zu beruhigen – aber ist die Beruhigung von Dauer?

Die EZB hatte am Donnerstag nicht an der Zinsschraube gedreht und das auch nicht avisiert. Man beobachte das Geschehen, hieß es. Das mochte einige Anleger zwar zufriedenstellen, weil es wirkte, als würde die EZB bislang mit Blick auf die im Februar deutlich gestiegenen Inflationsraten keine Gefahren sehen. Aber ob wirklich alle Akteure mit den Aussagen und der Europäischen Zentralbank zufrieden sind, wird sich erst in den kommenden Tagen zeigen. Denn angesichts der derzeitigen Konstellation des Bund Future, dem Kursbarometer deutscher Bundesanleihen mit zehn Jahren Laufzeit, bestand nicht die Notwendigkeit, sofort zu reagieren, wollte man hier weiter aussteigen. Aber warum sollten Investoren diesen Gedanken überhaupt hegen, wenn die EZB scheinbar keinen Grund zur Sorge sieht?

Expertenmeinung: Weil die EZB in der Zwickmühle sitzt. Selbst kleinste Maßnahme würde in diesem fragilen Umfeld das Risiko bergen, das Wachstum abzuwürgen und nicht nur einen Selloff am Anleihemarkt und zugleich beim Bund Future auszulösen, sondern auch am Aktienmarkt. Tut man aber nichts und die Inflation zieht weiter an, würde das durch eine schwindende Kaufkraft denselben negativen Effekt zeitigen. Daher überraschte es nicht, dass man in Frankfurt darauf hinwies, dass das US-Konjunkturpaket und die steigenden Ölpreise die Inflation noch etwas antreiben könnten, es aber so darstellte, als sei das ein vorübergehendes und unproblematisches Phänomen. Man spielt auf Zeit, um die Märkte zu beruhigen. Aber erfahrene Investoren wissen: Damit kann man sich auch verspekulieren.

Daher war die Reaktion am Anleihemarkt auch überschaubar. Der Bund Future legte zwar zu, die Renditen der zehnjährigen Bundesanleihen kamen damit einen Tick zurück. Aber die Aufwärtswende im Anleihebarometer gelang damit noch nicht, denn genau dort, wo der Future hätte weiter steigen müssen, setzten Abgaben ein, die das Plus bis zum Abend halbierten.

Grundsätzlich hat der Bund Future eine ideale Ausgangsbasis, um einen neuen Aufwärtsimpuls zu starten, der die Angst vor steigenden Anleiherenditen bannen würde. Denn nach dem Abverkauf Ende Februar bildete das Anleihebarometer in den letzten Tagen ein höheres Tief aus, von dem aus ein Anstieg an, ggf. sogar über den Widerstand bei 173,06 Prozent im Juni-Termin des Futures möglich wäre. Aber dazu müsste eben erst einmal das kurzfristige, zwischen den beiden letzten Tiefs liegende Zwischenhoch bei 172,08 Prozent überboten sein – und genau dort begannen am Donnerstag wieder Verkäufe. Gelingt dieser Sprung doch noch, wäre das für den Aktienmarkt zweifellos eine wichtige Stütze. Aber solange die Wende noch nicht vollendet ist, können Akteure, die diesem Beruhigungsversuch der EZB nicht über den Weg trauen, den Bund Future allemal auch unter 170,72 Prozent drücken und damit den Weg zurück an das Selloff-Tief von Ende Februar bei 169,23 Prozent freimachen.