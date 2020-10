In Sachen Performance-Optimierung zum Quartalsende (Window Dressing) bestand bei der VW-Vorzugsaktie diesmal kein Handlungsbedarf, denn dieses jetzt beendete dritte Quartal war für die Aktie eine absolute Nullnummer. Bei 134,94 Euro endete das zweite Quartal, bei 137,40 Euro das dritte … das war zu wenig, um die institutionellen Anleger zu motivieren, hier gezielt noch ein wenig zu „ziehen“. Was auch daran gelegen haben dürfte, dass die Aktie im ganz kurzfristigen Zeitfenster eine relative Schwäche zum DAX zeigte.

Denn der Kurs war zwar am Montag vergangener Woche mitsamt dem DAX kräftig unter die Räder gekommen, doch die Aufholbewegung des Index ging an der Volkswagen-Aktie dann vorbei. Was am Mittwoch auch daran gelegen haben mochte, dass VW zwar die bisherige 2020er-Prognose (massiv gedrückter Gewinn, aber zumindest schwarze Zahlen) bestätigte, das ifo-Institut aber Wasser in den Wein goss. Dort hieß es, dass sich die deutsche Automobilindustrie sehr langsam erholen würde. Die Verbesserung bestehe bislang nur darin, dass die Lage jetzt schlecht und nicht mehr katastrophal sei. Nicht gerade eine Motivation, um ausgerechnet an einem solchen Tag bei den Auto-Titeln zuzugreifen. Aber wie geht es weiter? Charttechnisch betrachtet ist die Ausgangslage durchaus spannend:

Die aktuellen Kurse, Charts, Dividenden und Kennzahlen zur Volkswagen Vz. Aktie finden Sie hier.

Expertenmeinung: In einem Seitwärtstrend wie diesem, der bereits über vier Monate anhält, baut sich Druck auf. Kurzfristige Trader positionieren sich, je stabiler die Handelsspanne wird, gerne antizyklisch und platzieren die Stop Loss solcher Positionen knapp außerhalb der Handelsspanne, um den Verlust im Fall eines Ausbruchs eng zu begrenzen. Das führt dazu, dass ein solcher Ausbruch sehr stark und schnell vonstattengehen kann, weil diese Stop Loss-Orders die Bewegung noch intensivieren. Und natürlich werden dann auch diejenigen, die sich bei der VW-Aktie eben wegen dieser auf mittelfristiger Ebene fruchtlosen Seitwärtsbewegung herausgehalten haben, dann auf den Zug aufspringen, egal, ob es die Ober- oder die Unterseite der Range ist, durch die der Kurs hindurchgeht.

Die Ankerpunkte, deren Kreuzen endlich wieder eine mittelfristige Trendbewegung initiieren würde, lassen sich gut umreißen. Auf der Oberseite ist es die Zone 148,88/155,54 Euro, die es auf Schlusskursbasis zu bezwingen gälte. In diese Zone war die Aktie in der ersten Septemberhälfte hineingelaufen, „verhungerte“ dort aber und fiel in die Handelsspanne zurück. Dass dabei die 200-Tage-Linie ebenso unterboten wurde wie die 20-Tage-Linie, ist in einer Seitwärtsbewegung wie dieser, in der die gleitenden Durchschnitte sukzessiv in eine stabile Seitwärtslage übergehen, kein Vorteil für die Bären. Zumal der aus der überverkauften Zone heraus kurz vor einem Kaufsignal stehende Stochastik-Oszillator ein entsprechendes Gegengewicht bietet. Erst, wenn die untere Begrenzung dieser Handelsspanne, die Zwischentiefs von Ende Mai, Ende Juni und Ende Juli mit Schlusskursen klar unter 125 Euro durchschlagen wäre, hätte das Bären-Lager dieses monatelange Ringen für sich entschieden. Eine Konstellation, die man auf jeden Fall im Auge behalten sollte.

