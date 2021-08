VERBIO: Ein perfekter Aufwärtstrend … aber die Aktie ist teuer!:

Hätten Sie gedacht, dass eine der stärksten Aktien am deutschen Aktienmarkt ein Hersteller von Biokraftstoffen ist? Das Tief im März 2020 lag bei 5,91 Euro. Kaum zehn Monate später, am 8. Januar, erreichte die Aktie von VERBIO mit 37,45 Euro einen Verlaufsrekord. Das macht eine Performance von über 530 Prozent in weniger als einem Jahr. Das kann doch seitens des Unternehmensgewinns nicht unterfüttert sein … oder explodiert der Umsatz von Biodiesel und Bioethanol gerade?

Nein, aber er steigt – und das recht konstant. Aber nicht in solchen Dimensionen. Und auch, wenn es VERBIO gelingt, über steigende Margen einen überproportionalen Gewinnzuwachs zu erzielen, so ist die Aktie doch in der Tat diesem Gewinnzuwachs weit voraus- und davongelaufen. Richtig ist: Die Gewinnentwicklung kann sich sehen lassen. Im jeweils am 30. Juni endenden Geschäftsjahr verdiente VERBIO 2018/2019 0,84 Euro pro Aktie, im Geschäftsjahr 2019/2020 waren es 1,01 Euro. Trotz des Lockdowns im Frühjahr.

Und auch das Anfang November berichtete erste Quartal von Juli bis September lief tadellos. Der Umsatz stieg zum Vorjahresquartal um 24,4 Prozent, der Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) lag 124 Prozent über dem Sommerquartal 2019. Damit hatte VERBIO bereits in diesem ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres die Hälfte des Gewinns des Gesamtjahres 2019/2020 eingefahren. An Dynamik fehlt es hier also nicht, nur:

Expertenmeinung: Selbst, wenn sich der Gewinn pro Aktie im laufenden Geschäftsjahr 2020/2021 verdoppeln sollte und man als Vergleichsbasis das Hoch der Aktie vor dem Corona-Crash hernehmen würde, das bei 13,32 Euro lag, hätte sich der Aktienkurs im Vorgriff eines solchen Gewinnanstiegs mit +150 Prozent deutlich stärker nach oben bewegt als der Bilanzgewinn. Die Aktie ist also teuer geworden. Dabei wäre ein Kurs/Gewinn-Verhältnis von 16,5, das sich im Fall einer Verdoppelung des 2019/2020er-Gewinns von 1,01 Euro pro Aktie ergeben würde, im Vergleich zum Gesamtmarkt zwar niedrig. Aber es geht hier um ein Unternehmen aus dem Energiesektor – und da sind tiefere Bewertungen üblich. Ist VERBIO also teuer … so teuer, dass man hier, sofern man investiert ist, den Gewinn mitnehmen sollte?

Zu schnell sollte dieses Urteil besser nicht ergehen. Denn wenn das Umsatz- und Gewinnwachstum sich in den kommenden Jahren halten sollte, hätte die Aktie zwar angesichts dieser Fahnenstange, die der Kurs ausgebildet hat, kräftiges Rückschlagpotenzial, aber mittelfristig dennoch das Zeug dazu, noch einiges höher zu laufen. Der Haken bei dieser Überlegung ist natürlich das Wörtchen „wenn“. Denn wie sich die Geschäftsentwicklung in ein, zwei oder drei Jahren darstellt ist, wie bei jedem anderen Unternehmen auch, nun einmal unsicher. Was tun?

Wer diesen heißen Ritt mitmacht, könnte sich derzeit an der 20-Tage-Linie als Basis für einen Stoppkurs orientieren. „Normale“ Aufwärtstrendlinien hat der Kurs längst weit unter sich gelassen, aber dieser gleitende Durchschnitt hat sich zuletzt als Leitstrahl der Rallye etabliert, Ende November und Ende Dezember hatte VERBIO genau dort wieder Gas gegeben. Aktuell bahnt sich ein erneuter Test dieser momentan bei 31 Euro verlaufenden Linie an … man darf gespannt sein, ob die Bullen erneut zugreifen werden!