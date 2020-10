Dass sich Umsatz und Gewinn beim Batteriespezialisten VARTA grandios entwickeln und das Unternehmen dadurch zu den wenigen gehört, die auch im Zuge der laufenden Rezession deutlich an Fahrt gewinnen, steht außer Frage. Nur wissen das auch andere Marktteilnehmer. Und das nicht erst seit gestern. Daher darf man unterstellen, dass diese starke Entwicklung längst im Kurs enthalten ist. Um deutlich weiter zuzulegen, bräuchte es daher charttechnisch bullischer Signale, die die rein technisch orientierten Trader mobilisiert und/oder neuer, positiver Nachrichten in Sachen Umsatz- und Gewinnentwicklung seitens des Unternehmens.

Beides ist momentan nicht unmittelbar in Sicht. VARTA hatte seine Umsatz- und Gewinnprognose für 2020 im Zuge der Mitte August vorgelegten Halbjahresbilanz gerade erst angehoben, worauf man am Aktienmarkt auch mit weiteren Käufen reagiert hatte. Und selbst vorläufige Ergebnisse zum laufenden dritten Quartal wären frühestens Mitte/Ende Oktober zu erwarten, sofern es zu einer solchen Vorab-Meldung kommen sollte. Und was bullische Signale angeht, haben die Akteure eine Chance hierfür Anfang der Woche verschenkt. Dadurch sieht das Chartbild der Aktie jetzt verdächtig nach Toppbildung aus.

Expertenmeinung: Charttechnisch gesehen präsentiert sich VARTA in einem Szenario, bei dem man besser erst dann an Käufe denken sollte, wenn die momentan kritische Konstellation durch einen klaren Befreiungsschlag aufgelöst würde. Dazu müsste die Aktie über 130 Euro schließen und dadurch genau dort vorbeikommen, wo sie Anfang der Woche nicht vorbeikam: an der 20-Tage-Linie und am alten Rekordhoch vom Dezember 2019. Dass der Kurs an diesem 2019er-Hoch bei 128 Euro Ende August vorbeizog, dann aber schnell massive Gewinnmitnahmen einsetzten, die VARTA wieder unter diese Marke drückten, war ein Warnschuss. Dass die Aktie im Wochenverlauf genau an diesem Level wieder nach unten abdrehte, ein weiterer.

Man könnte zwar argumentieren, dass das dynamische Wachstum des Unternehmens die Aktie vor einem allzu weiten Absturz bewahren wird und hätte damit sicherlich auch Recht. Aber das wäre momentan das einzige „aber“, das man als potenzieller Käufer vorbringen könnte. Und die entscheidenden, mittelfristig relevanten Unterstützungen liegen im Bereich 105/110 Euro und darunter in Form der 200-Tage-Linie bei aktuell 92,45 Euro. Wenn man sich überlegt, dass der Weg der Aktie bis zu einem bullischen Signal in Form von Schlusskursen über 130 Euro eher kurz wäre, man aber wohl kaum gerne bis zur 200-Tage-Linie durchgereicht werden will, wenn die Aktie doch weiter korrigiert, dürften viele dieses „aber“ wohl ersatzlos streichen. Es bleibt dabei: Die Aktie sieht momentan „toppish“ aus und sollte daher besser nicht einfach im Vertrauen darauf gekauft werden, dass ein Ausbruch nach oben gelingt, der gerade erst vor ein paar Tagen misslang.