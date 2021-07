Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Totgeglaubte leben länger: Gerade dieser bekannte Spruch könnte auf diverse Titel an der Börse kaum besser passen.

So auch bei der Twitter-Aktie. Dem Unternehmen haben viele keine Gewinne und schon gar kein rasantes Wachstum zugetraut. In Europa eher weniger genutzt, konnte der Kurznachrichtendienst vor allem in den USA Reichweite erzielen. Die Corona-Pandemie spielt der Aktie in die Hände und so konnte der Kurs seit März 2020 beachtliche +200 Prozent an Wert zulegen. Die letzten Quartalsergebnisse waren überragend und wir hatten im Vorfeld unsere Erwartungen von neutral auf bullisch angehoben. Die Aktie lieferte nach Plan und übertraf unsere Erwartungen sogar bei weitem.

Expertenmeinung: Doch was machte die Aktie aus technischer Sicht so interessant? Es war der Rücklauf im Januar, welcher fast punktgenau an der 61.8 Prozent Fibonacci-Marke gehalten werden konnte. Nachdem die Kurse wieder begannen nach oben zu drehen, waren die ersten Kaufsignale recht einfach erkennbar. Seither haben die Bullen wieder das Zepter übernommen. Dabei wurde nicht nur das bisherige Allzeithoch wie Butter durchbrochen, auch die 61.8 Prozent Fibonacci-Extensions konnten mühelos erreicht werden. Aktuell ist wohl ein guter Zeitpunkt, um darüber nachzudenken, einige Gewinne zu realisieren. Den nächsten Pullback und das nächste Kaufsignal habe ich für Sie dann schon wieder auf Beobachtung.

Aussicht: NEUTRAL