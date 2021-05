Thyssen: Gehen jetzt die Lichter aus?:

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Bereits in meiner letzten Analyse von Anfang Oktober hatte ich der Aktie des Industriekonzerns gute Chancen für eine zumindest kurzfristige Erholung gegeben. Die Kurse zeigten zu diesem Zeitpunkt eine extrem überverkaufte Situation an und es war nur noch eine Frage der Zeit, bis sich Schnäppchenjäger ins Geschehen miteinbinden würden. Der erste Pullback wurde dann auch genau nach Plan am 20-Tage-Durchschnitt und kurz darauf am 50-Tage-Durchschnitt abgefangen. Technisch absolut einwandfrei. Danach wurde das Pivot-Tief von Anfang Oktober zwar noch einmal getestet, doch der Kaufdruck überwiegte, um die Kurse nochmals in Richtung des nun gebildeten Widerstands zu katapultieren. Dort konsolidierte die Aktie nun für einige Wochen, um zu Beginn dieser Handelswoche endgültig die Trendwende einzuleiten. Die Bären hatten ihren Spaß, doch jetzt befindet sich das wieder in einer neutralen Kaufphase.

Expertenmeinung: Die Trendwende ist also eingeleitet und jetzt liegt es an den Bullen, mehr daraus zu machen. Wichtig ist hierbei, dass die Kurse möglichst nicht mehr unter den Bereich von 5.20 EUR fallen, um einen Fehlausbruch zu verhindern. Alles oberhalb dieser Ebene sieht sehr vielversprechen aus. Es ist möglich, dass sich bis zum Jahresende noch die ein oder andere kleine Zwischenrallye ausgehen könnte und an der Zeit, unsere neutrale Haltung auf Thyssen wieder ein Stück weit nach oben anzuheben.

Aussicht: BULLISCH