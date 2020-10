Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Während die Bullen einfach ohne Rücksicht auf Verluste kauften was das Zeug hält, wurden die Bären in den letzten Monaten regelrecht vom Parkett gefegt. Die Kurse explodierten und legten insbesondere im August noch einmal aberwitzig an Wert zu. Ist dies fundamental gerechtfertigt? Keineswegs, aber solange mehr Anleger kaufen als verkaufen, gehen die Kurse nach oben. So einfach funktioniert Börse und nichts anderes zählt in einer Rallye. Doch in den letzten Wochen musste auch Tesla einige Federn lassen, denn alles was steil nach oben geht, wird über kurz oder lang von der Erdanziehungskraft wieder auf den Boden der Realität zurückgeholt. Im Fall von Tesla endet die Zwischenkorrektur derzeit im Bereich des 50-Tage-Durchschnitt, welcher bereits Anfang September für Rückhalt sorgte.

Chart vom 24.09.2020 Kurs: 387.79 Kürzel: TSLA | Online Broker LYNX

Expertenmeinung: Nach wie vor präsentiert sich die Aktie hochvolatil. Allein in den letzten vier Handelstagen verlor der Titel mehr als 20 Prozent an Wert, um vom gestrigen Tief aus innerhalb von wenigen Stunden wieder mehr als 10 Prozent zuzulegen. Swingtrader müssen hier enorme Risiken auf sich nehmen, um den Titel im Portfolio halten zu können. Vorerst scheint hier eher die Strategie des Daytradings lohnenswert zu sein. Hier können die Risiken mit Intraday-Signalen wesentlich besser kontrolliert werden. Der gestrige Boden bei 351 USD markiert nun einen neuen wichtigen Referenzpunkt im Chart der Aktie. Solange sich die Kurse darüber halten können, stehen die Chancen auf eine nachhaltige Erholung recht gut.

Aussicht: NEUTRAL