Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Der US-amerikanische Hersteller von Streaming-Geräten wird seinem Ruf als Momentum-Aktie mehr als gerecht. So konnte die Roku-Aktie seit November des vorigen Jahres satte 130 Prozent an Wert zulegen, bis der Titel in eine wohlverdiente Verschnaufpause überging. Hierbei wurde erstmals ein höheres Tief verletzt und der Trend ging ab März in eine neutrale Verkaufsphase über. Genau dieser gebrochene Pivot-Punkt bei rund 375 USD lieferte zuletzt auch einen klaren Widerstand. Die Aktie drehte danach sogar noch eine Etage weiter in Richtung Süden und lieferte in der Folge ein weiteres tieferes Tief. Somit war der Übergang in einen nunmehr bestehenden Abwärtstrend nicht mehr aufzuhalten.

Expertenmeinung: Der Trend mag zwar nach wie vor in der Hand der Bären liegen, doch hat die Aktie nichts an Attraktivität verloren. Allein in den letzten sechs Handelstagen konnte das Papier mehr als 20 Prozent an Wert zulegen. Das Momentum ist also nach wie vor zu spüren, wenngleich der Gesamttrend noch nicht mitspielt. Wann ist also wieder mit nachhaltigen Anstiegen zu rechnen? Hierzu braucht es sowohl ein höheres Tief als auch ein höheres Hoch. Sobald die Aktie also den Widerstand bei 375 USD brechen kann, ist wieder mit einer nachhaltigen Rückkehr der Momentum-Käufer zu rechnen. Vorläufig belassen wir unsere Aussichten noch auf der neutralen Ebene.

Aussicht: NEUTRAL