Qualcomm: Attraktive Chipaktie:

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Zahlen des Halbleiterunternehmens Qualcomm, welche am Mittwoch nach Börsenschluss präsentiert wurden, konnten sich sehen lassen. So wurde ein besser als erwartetes Geschäftsergebnis ausgewiesen und die Aktie konnte um satte 15 Prozent an Wert zulegen. Auch die Ankündigung über eine Lizenzvereinbarung mit Huawei brachte wieder neues Vertrauen in die Aktie. So soll die Vereinbarung mit dem chinesischen Telekommunikationskonzern immerhin zusätzliche Einnahmen in der Höhe von 1,8 Milliarden US-Dollar in die Kassen spülen. Aus technischer Sicht hat die Aktie nun einen wichtigen Schritt nach vorne gemacht. Der Widerstandsbereich bei rund 95 USD konnte nun endlich gebrochen werden. Hier haben sich in den letzten Monaten die Bullen die Zähne ausgebissen und seit Anfang Juni bewegten sich die Kurse kaum noch vom Fleck. Expertenmeinung: Alles in allem sehen wir hier ein überaus bullisches Chartbild. Für Einstiege muss man in den kommenden Tagen sogenannte Momentumstrategien anwenden. Es wird wohl nur zu kleinen Zwischenkonsolidierungen kommen, bevor die Reise weiter in Richtung Norden fortgesetzt werden dürfte. Bei einer Fortsetzung des Trends können wir uns durchaus ein Kursziel auf bis zu 125 USD bis in den Herbst vorstellen. Da ist noch jede Menge Platz nach oben.