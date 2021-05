Plug Power mit kleinem Lebenszeichen – reicht dies, um die Trendwende einzuleiten?:

KPMG hat bei Plug Power schwerwiegende Bilanzierungsfehler festgestellt.

Fehlerhafte Buchwerte und Verlustrückstellungen und wohl auch die falsche Klassifizierung von Forschungs- und Entwicklungskosten.

So wie es aussieht, müssen die Bilanzen von 2018, 2019 und 2020 korrigiert werden.

Platzt die Seifenblase?

Ich hatte in den letzten Monaten immer wieder vor dem Hype um Brennstoffzellen-Aktien gewarnt.

Ich habe es schlichtweg zu oft erlebt. Man kann geradezu die Uhr danach stellen. Hypes kommen und gehen.

Am Ende implodieren die Kurse.

Denken Sie nur an die zwischenzeitlichen Verluste der Solarbranche, Marihuana, Lithium… man könnte endlos fortfahren

Der Sektor ist mit Sicherheit aussichtsreich und wird seinen Beitrag zur Abkehr von fossilen Energieträgern leisten.

Wer setzte sich durch?

Es ist allerdings fraglich, ob sich Zwerge wie Plug Power wirklich durchsetzen werden.

Plug Power kommt zwar auf einen Börsenwert von mehr als 20 Mrd. USD, mit einem Jahresumsatz von 337 Mio. USD ist man aber ein kleiner Fisch.

Das gilt ebenso für die Summen, die das Unternehmen in Forschung und Entwicklung stecken kann.

Im gerade abgelaufenen Geschäftsjahr hat Plug 51 Mio. USD in F&E gesteckt. Im industriellen Maßstab sind das Peanuts.

Falls die Angaben des Unternehmens überhaupt der Wahrheit entsprechen…

Mit Peanuts gegen Giganten

Ich hatte es kürzlich schon in einer Analyse zu Ballard Power (Link) geschrieben.

Jeder mittelgroße Fonds, geschweige denn Autobauer oder Chemiekonzern könnte heute, morgen und übermorgen ein Dutzend Unternehmen gründen, die mit mehr Kapital ausgestattet sind, als all die Forschungsausgaben von Ballard (oder Plug Power) seit Unternehmensgründung.

Und genau das passiert auch. Andere Unternehmen und Kapitalgeber schlafen nicht, auch sie wittern die verheißungsvolle Zukunft der Elektromobilität, Brennstoffzellen & Co. Immer mehr Konzerne steigen in diesem Sektor ein und nehmen richtig Geld in die Hand.

Noch schlimmer als das

Noch viel schwerer wiegen allerdings die Vorwürfe von KPMG. Die Wirtschaftsprüfer haben bei Plug Power wohl schwerwiegende Bilanzierungsfehler festgestellt.

Es kam wohl zur fehlerhaften Verbuchung von Buchwerten, Verlustrückstellungen und Wertminderungen langlebiger Vermögenswerte.

So wie es aussieht, müssen die Bilanzen von 2018, 2019 und 2020 korrigiert werden.

Es handelt sich also nicht um einen kleinen Faux-Pas. Es wurde über Jahre hinweg „gemauschelt“.

All das wäre schon schlimm genug, aus meiner Sicht sollten Anleger aber vor allem aus einem Grund hellhörig werden.

Demnach kam es wohl zu einer falschen Klassifizierung von Forschungs- und Entwicklungsausgaben.

Wollte man die Anleger täuschen?

Hat Plug Power womöglich weniger Geld in die Forschung gesteckt, als bisher angenommen?

Genau danach sieht es aus. Hier ein Auszug aus dem Statement des Unternehmens (Link):

„The classification of certain costs, resulting in a decrease in research and development expense and a corresponding increase in cost of revenue.“

Plug Power hat also scheinbar Betriebskosten im Segment Forschung & Entwicklung verbucht.

Wollte man die Anleger absichtlich täuschen?

Die Vorgänge werfen jedenfalls kein gutes Licht auf das Unternehmen.

Pragmatismus

Wer dem Unternehmen dennoch vertraut und daran glaubt, dass die mittelfristigen Ziele (Umsatzziel für 2024: 1,7 Mrd. USD) von Plug Power erreicht werden, wird die aktuelle Situation eher als Gelegenheit betrachten.

Pragmatisch gesehen ist die Sache eindeutig: Besser jetzt bei 35 USD kaufen, als bei 70.

Natürlich sind die Kursrisiken nach einer Halbierung geringer, als zuvor. Das schützt aber nicht automatisch vor weiteren Verlusten.

Es geht auch ohne

Die letzten Wochen haben auch gezeigt, dass kein Bilanzskandal notwendig ist, um derartige Hype-Aktien in kürzester Zeit abstürzen zu lassen.

Wer hier am Hoch gekauft hat, sitzt inzwischen auf schmerzhaften Verlusten.

Und derzeit stehen die Chancen nicht schlecht, dass vor einer Trendwende noch eine oder beide Aufwärtstrendlinien angesteuert werden. Derzeit verlaufen sie bei 31 und 24 USD.

Unter 37,50 und 31,00 USD käme es zu prozyklischen Verkaufssignalen.

Über 37,50 USD würde sich die Lage wieder etwas entspannen. Gelingt eine Rückkehr über 43 USD, wäre die Kuh vorerst vom Eis.