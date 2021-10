MongoDB: Diese Aktie könnte für jedes Depot interessant sein:

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Viele Marktteilnehmer hatten sich in den letzten beiden Jahren gefragt, was die Kurse des Softwarunternehmens MongoDB nach oben treibt. Aus fundamentaler Sicht kann dieser Anstieg bei der MongoDB Aktie keinesfalls gerechtfertigt werden, doch wieder einmal kommt der gute alte Spruch zu tragen: The trend is your friend. Die längerfristige Aufwärtsbewegung ist trotz der Korrektur der letzten beiden Monate noch immer intakt und die Bullen sind nach wie vor aktiv. Gerade konnte die eingezeichnete Abwärtstrendlinie recht deutlich nach oben gebrochen werden. In diesem Zusammenhang konnten auch die wichtigen gleitenden Durchschnitte der Perioden 20 und 50 wieder zurückerobert werden. Ein wichtiger Schritt in Richtung einer möglichen Fortsetzung der Aufwärtsbewegung. Expertenmeinung: Der Breakout über das Niveau von 150.00 USD sieht vielversprechend aus. Was noch fehlt, ist eine technische Bestätigung. Hierzu wäre ein Schlusskurs oberhalb der Marke von 158.26 USD notwendig. Danach können wir uns durchaus eine Rückkehr zum bisherigen Allzeithoch vorstellen. Wichtig ist darauf zu achten, dass das Pivot-Tief von August möglichst nicht mehr nach unten verletzt wird. Dieses befindet sich bei 134.32 USD und bildet eine wichtige Referenzmarke im Chart der MongoDB Aktie. Aktuell stehen die Ampeln wieder auf Grün. Aussicht: BULLISCH Sie möchten täglich vor Börsenstart unsere Chartanalysen per E-Mail erhalten? Dann abonnieren Sie hier unseren Börsennewsletter mit aktuellen Börsennews.