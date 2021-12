Diese Aktien brechen aus: McDonald’s, UnitedHealth, Cisco:

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Bereits Mitte März hatten wir die Aktie der US-amerikanischen Fast-Food-Kette McDonald’s analysiert. Zu diesem Zeitpunkt konnte die Aktie gerade die Korrekturphase der letzten Monate hinter sich lassen und einen wichtigen Widerstand nach oben durchbrechen. Darum stuften wir den Titel als bullisch ein. Der Monat März war für die McDonald´s-Aktie bislang einer der besten im letzten Jahr. Das Wertpapier legte mehr als 10 Prozent zu und kehrte mittlerweile wieder in die Region des bisherigen Allzeithochs zurück. Doch wird der Kursanstieg weitergehen? Der Kursverlauf der letzten Wochen war recht steil und der Abstand zu den gleitenden Durchschnitten ist daher recht hoch. Somit kann es jederzeit zu einer scharfen Zwischenkorrektur kommen. Andererseits konsolidieren die Kurse gerade am bisherigen Allzeithoch was eher dafür spricht, dass die Aktie dieses Niveau nun nach oben durchbrechen möchte.

Expertenmeinung: Der Trendverlauf ist eindeutig bullisch. Interessant wird es spätestens in zwei Wochen, wenn das Unternehmen seine Ergebnisse zum abgelaufenen Quartal präsentieren wird. Erwartet wird ein Gewinn je Aktie in der Höhe von 1.78 USD und ein Umsatz in der Höhe von 4.99 Milliarden USD. Gut möglich, dass die Aktie bis zum Quartalstermin nun eher in eine ruhigere Phase übergeht, um diese Zahlen abzuwarten. Pullbacks und Rückläufe hin zur 20-Tage-Linie könnten gute Einstiege ergeben und die Stimmung ist derzeit noch gut. Warten wir mal ab, welche Daten wir Ende April bekommen werden und vor allem wie die Aktie auf diese reagiert.

Aussicht: BULLISCH