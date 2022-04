An der Börse ist eine Sache so sicher wie das Amen in der Kirche: Boom- und Bost-Zyklen.

Egal ob Einzelaktien, Sektoren oder Gesamtmarkt. Wilde Partys und Kursexplosionen wechseln sich mit Zusammenbrüchen ab. Nach Beweisen für diese „These“ muss man nicht lange suchen.

Ein Blick auf den S&P500 reicht aus. Selbst Großkonzerne sind davon betroffen. Im Tech-Sektor lassen sich inzwischen so viele gefallene Engel finden, dass man sich ungläubig die Augen reibt.

Darunter beispielsweise Intuitive Surgical (ISRG). Ein langfristiger Outperformer mit tollem Geschäftsmodell und überzeugendem Zahlenwerk.

Die hatte es im März 2020 sogar in meine „Einkaufsliste für den “ geschafft und sich anschließend mehr als verdoppelt.

Aktuell ist der allerdings im Rückwärtsgang. Am Freitag kam es nach den Zahlen zu einem panikartigen Abverkauf mit einem Minus von 14,34%.

Doch eins nach dem anderen.

Das ist die Zukunft

Intuitive Surgical bezeichnet sich als globalen Technologieführer im Bereich der roboterunterstützten minimalinvasiven Chirurgie. Das Unternehmen entwickelt, fertigt und vertreibt unter anderem das „Da Vinci“ System sowie ergänzende Instrumente und Zubehör, die zusammengenommen hochentwickelte chirurgische Systeme bilden.

Die minimalinvasive Chirurgie ist ein ganz klares Zukunftsfeld. Steht diese Option zur Verfügung, entscheidet sich wohl kein Patient für einen regulären Eingriff. Die Anwendungsfelder werden immer zahlreicher und die Technologie dürfte auch in Zukunft weiter an Bedeutung gewinnen.

Und die Gegenwart

Zum Glück sind es aber nicht nur Träume von einer besseren Zukunft, wie wir alle wissen, findet minimalinvasiven Chirurgie bereits heute Anwendung.

In harten Zahlen ausgedrückt, hat das dazu geführt, dass Intuitive Surgical den Umsatz binnen zehn Jahren von 2,18 auf 5,71 Mrd. USD steigern konnte.

Der Gewinn konnte im selben Zeitraum von 1,78 auf 4,96 USD je Aktie gesteigert werden.

Die operative Marge ist mit mehr als 30% stattlich und der Kapitalbedarf hält sich abseits von Forschung und Entwicklung in Grenzen.

Daher waren auch keine Kapitalerhöhungen notwendig, um das Wachstum zu finanzieren. Die ist blitzsauber.

Kein Wunder also, dass die Aktie ein Outperformer ist und zeitweise zu einem Anlegerliebling avancierte.

Es ist normal und rational begründbar, dass Intuitive Surgical nie günstig war. In den Jahren vor Corona wurde die Aktie meistens für eine P/E von 40-45 gehandelt.

Die P/E lag am Vorjahreshoch allerdings bei über 70. Das ist sicherlich zu viel des Guten und rächt sich jetzt.

Bewertung und Ausblick

Derzeit erleben wir bei vielen „Wachstumsaktien“, auch profitablen und etablierten, dass die Bewertung wieder auf das historisch normale Niveau zurückkehrt.

Da die Multiplikatoren zuvor massiv aufgebläht waren, geschieht dies in Form eines Crashs.

In vielen Fällen ist die Bewertung sogar unter die historischen Normalwerte gesunken. Dass das geschieht, muss derzeit also für alle Aktien eingeplant werden.

Im Fall von Intuitive Surgical bedeutet das, dass man mit einem Rückfall auf eine P/E von 40-45 rechnen muss, aber auch eine P/E von 35 einplanen sollte.

Das bedeutet, dass ISRG aus fundamentaler Sicht erst im Bereich zwischen 196 und 220 USD kaufenswert sein dürfte und man Verluste bis circa 170 USD einplanen muss.

Auf diesem Niveau wäre die Aktie zunehmend interessant, denn an den grundlegend positiven Eigenschaften des Unternehmens und der Zukunftsperspektive hat sich nichts geändert.

Darf man den Prognosen Glauben schenken, dürfte der Gewinn bis 2024 auf 6,88 USD je Aktie steigen.

Für 2022 werden 4,90 USD je Aktie erwartet.

Moment?

Manch ein Leser wird sich nun fragen, wann wir endlich über die Quartalszahlen vom 21. April sprechen werden.

Schließlich kam es danach zu einem Kurssturz von 14,34%.

Tatsächlich könnte man es sich aber sparen, wenn man daraus nicht etwas lernen könnte.

Der Gewinn lag mit 1,13 je Aktie über den Erwartungen von 1,06 USD. Der Umsatz übertraf mit 1,49 Mrd. die Analystenschätzungen von 1,44 Mrd. USD ebenfalls.

Die Wachstumsprognose wurde leicht erhöht.

Wenn man will, findet man natürlich etwas, aber wer versucht, einen rationalen Zusammenhang zwischen diesen Zahlen und dem Kurssturz zu finden, dürfte es schwer haben.

Und das ist die Lehre, die man daraus ziehen kann. Der Markt ist derzeit außerordentlich nervös und fragil.

Viele Aktien werden vollkommen grundlos abverkauft und der kleinste Grund reicht, um einen Kurssturz auszulösen.

Chart vom 25.04.2022 Kurs: 251 Kürzel: ISRG – Wochenkerzen

