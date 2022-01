Grenke: Wer kauft hier bei 30 alles weg?:

Grenke ist einer der führenden deutschen Anbieter von IT-Leasing. Das Unternehmen ist auf den sogenannten Small-Ticket-Bereich spezialisiert, also Produkte mit Anschaffungskosten unter 25.000 Euro.

Version A

In dieser Analyse stellen wir Ihnen zwei Szenarien vor und wägen diese gegeneinander ab.

Beginnen wir mit Version A:

In der Vergangenheit gehörte die Aktie zu den großen Outperformern am deutschen Aktienmarkt.

Das hat einfache Gründe. Das Geschäft von Grenke ist weder kompliziert noch aufregend, dafür aber kalkulierbar und generiert stetige Einnahmen.

Das Unternehmen reicht Leasinggeräte wie Drucker vom Hersteller an den Endkunden durch.

Einerseits verdient man am Service-Geschäft, andererseits an der Finanzierung und der Spanne zwischen Kaufpreis und Leasingeinnahmen.

Das hat zu einem sehr ansehnlichen Wachstum geführt. In den letzten zehn Jahren hat sich der Umsatz vervielfacht.

Das Geschäft ist gut skalierbar, daher hat sich die Profitabilität in diesem Zeitraum ebenfalls verbessert.

Unter dem Strich führte das dazu, dass der Gewinn von 0,68 auf 2,92 Euro je Aktie kletterte.

Die Dividende wurde von 0,20 auf 0,80 Euro erhöht.

Kein Wunder also, dass sich die Aktie in dieser Zeit sehr gut entwickelt hat.

Zielscheibe

Inzwischen hat man mehr als eine dreiviertel Million laufender Leasingverträge. Das ist einerseits erfreulich, bei dieser großen Anzahl, ist die Lage aber auch kaum überschaubar.

Schließlich kann von außen betrachtet niemand beurteilen, ob alle Leasingnehmer auch hehre Ziele verfolgen. Tatsächlich ist das sogar unwahrscheinlich, so wie in allen Lebensbereichen.

Version B

Soweit Version A der Geschichte. Version B sieht etwas anders aus. Viceroy erhebt schwerwiegende Vorwürfe gegen Grenke.

Darunter Betrug gegenüber kleineren Unternehmen, Bilanzfälschung und Geldwäsche für Kriminelle.

Mal ganz pragmatisch

Ob man Viceroy Glauben schenken möchte, oder nicht, muss jeder selbst entscheiden.

In den meisten Fällen liegen die Leerverkäufer aber falsch und die Vorwürfe verlaufen im Sand.

Wer schon länger an der Börse aktiv ist, dürfte sich an etliche Short-Attacken erinnern. Mir ist zum Beispiel die Attacke auf Ströer Anfang 2016 sehr lebendig in Erinnerung geblieben.

Tatsächlich sind Fälle von Bilanzfälschung extrem selten, wenn derzeit auch jeder Wirecard im Hinterkopf hat.

Wann gab es in Deutschland zuletzt so einen Fall? In dieser Größenordnung gab es das noch nie.

Dass Leerverkäufer oft genug vollkommen haltlose Vorwürfe vorbringen, sollte jedem klar sein. Das gilt übrigens auch für Viceroy.

Dort hatte man 2018 zum Beispiel auch schwerste Vorwürfe gegen AMD erhoben und sogar einen „Nachruf“ für das Unternehmen verfasst.

Als Börsianer müssen Sie eins verstehen: Short-Attacken haben gar nicht das Ziel, irgendetwas aufzudecken, sondern den Verfassern Gewinne zu bescheren.

Es ist ein höchst lukratives Geschäft. Denken Sie nur darüber nach, was man bei Viceroy und in deren Umfeld mit diesem Short verdient hat.

Es könnten leicht Millionen sein.

Mal ganz pragmatisch 2.0

Niemand kann aktuell mit Sicherheit sagen, ob an den Vorwürfen etwas dran ist.

Entweder glaubt man Grenke, einem deutschen Familienunternehmen mit einer vierzigjährigen Geschichte und mehreren hunderttausend Kunden.

Dann könnte die Aktie 75 oder 100 Euro Wert sein.

Oder man glaubt eben Viceroy, dann ist die Aktie womöglich nichts Wert.

Das muss jeder selbst abwägen. Das Chance-Risiko-Verhältnis ist nach dem brachialen Abverkauf aber gar nicht so schlecht.

Bei einem Kurs von 30 Euro kann man schließlich maximal 30 verlieren, womöglich aber deutlich mehr gewinnen, sollten sich die Vorwürfe als haltlos herausstellen.

Mehr als 10.900 Investoren & Trader folgen mir und meinen täglichen Ausführungen auf Guidants.

Mehr als 50.000 zufriedene Kunden. Ich bin einer davon.