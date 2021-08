Folgt in der Ford Aktie nach dem Ausbruch noch eine Rallye?:

Gestern notierten die US-Märkte bereits vorbörslich deutlich im Plus. Wie immer finden Medien und Berichterstatter Gründe dafür. Wie sagt man so schön? Die Kurse machen die News, nicht umgekehrt. Genannt wurden die Maßnahmen der chinesischen Notenbank, die den Markt Anfang der Woche mit Liquidität überschüttete. In einer Nacht presste man umgerechnet 171 Mrd. USD in das System. Die europäischen Einkaufsmanger-Indizes signalisieren weiterhin Wachstum. Der US-Arbeitsmarktbericht ist gut ausgefallen. Man hätte aber auch für einen Kurssturz einen Grund gefunden. Der Einzelhandelsumsatz in der Eurozone ist im Dezember gesunken, auf Jahressicht war der Anstieg geringer als erwartet. In Deutschland sind die Neuwagenzulassungen im Januar um 7% gesunken. Die Zahl, der mit dem Coronavirus infizierten ist in den letzten beiden Tagen von 19.700 auf aktuell 28.322 in die Höhe geschnellt. Die Straßen im Reich der Mitte sind wie leergefegt. Erste Einzelhändler mussten bereits ihre Prognose senken. Alle anderen Unternehmen mit Exposure, Produktionsstandorten oder Zulieferern vor Ort hoffen und bangen. Der Spuk möge doch vor dem Ende des chinesischen Neujahrsfests vorbei sein. Da die Zahl der Infizierten aber immer schneller steigt und da es nur noch 4 Tage bis dahin sind… ist das eher unwahrscheinlich.

Weitere Tiefschläge

Weitere Tiefschläge lieferten Unternehmen, die von all diesen Problemen nicht mal betroffen sind. Allen voran Ford. Erst vor wenigen Tagen hatte ich noch vor der Aktie gewarnt: Vor diesen Aktien sollten Sie sich hüten Meine Erwartungen waren also alles andere als Hoch, doch Ford hat auch das noch unterboten. Der Umsatz ist im abgeschlossenen Geschäftsjahr um 3% auf 155,9 Mrd. USD gesunken. Der Gewinn hat sich in Luft aufgelöst und ist von 0,92 auf 0,01 USD je Aktie gesunken. Selbstverständlich macht man Sondereffekte verantwortlich, aber was ändert das an der Realität? Ford hat es im vergangenen Jahr geschafft, in aller Welt Marktanteile zu verlieren. Im wichtigen Heimatmarkt Nordamerika, aber auch in Südamerika, Europa, China und Asien/Pazifik. Lediglich im Mittleren Osten konnte man kleine Fortschritte verbuchen.

Notable Mentions

Doch zum Glück ist man nicht allein. Weitere Horrormeldungen kamen von Peabody Energy. Dereinst ein Milliardenkonzern, doch im letzten Quartal hat man einen Umsatzeinbruch um 20% auf 1,117 Mrd. USD und einen Verlust von 290,2 Mio. USD verbucht. Das entspricht ungefähr der Hälfte des Börsenwerts. Daher musste man auch die Dividende streichen. Gleichzeitig sprach man im Quartalsbericht vornehmlich von Kosteneinsparungen, geringeren Investitionen und wie gut die Liquidität des Unternehmens sei. Wenn man es immer wieder betonen muss, ist das ein schlechtes Zeichen. Jedenfalls hat man 3,87 Mrd. USD an Schulden und macht zumindest derzeit keinen Gewinn. Da man in den letzten 5 Jahren aber ohnehin nur einmal profitabel war, spielt das wohl auch keine Rolle mehr. Die Aktie hätte perfekt in den zuvor verlinkten Artikel gepasst: „Vor diesen Aktien sollten Sie sich hüten." Peabody legte dennoch massiv zu, wahrscheinlich waren einige Marktteilnehmer erleichtert, dass man bis zur Insolvenz doch noch einige Quartale durchhält. Weitere Kandidaten für den heutigen Artikel waren Carlyle Group. Umsatz und Gewinn lagen weit unter den Erwartungen, die Dividende wurde gekürzt. Die Aktie legte dennoch zu. Capri (ehemals Michael Kors) hat mit Blick auf den Coronavirus den Ausblick gekappt. Die Aktie legte dennoch zu. Doch auch unsere heimischen Unternehmen mischen mit. Siemens leidet unter einem rückläufigen Ergebnis im Industriegeschäft. Infineon hat einen Gewinneinbruch gemeldet, quittiert wurde das mit einem Kurssprung. All das billige Geld scheint nach wie vor jegliche Vernunft beiseite zu schieben. Das dürfte wohl so bleiben. Herzlich willkommen in der „postfaktischen" Welt.