Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Das in den USA gelistete Mainzer Biotechnologieunternehmen konnte im gestrigen Handel wieder mit positiven Nachrichten aufhorchen lassen.

Man sei in Kooperation mit Pfizer nahe dran, einen möglichen Impfstofferfolg gegen das Coronavirus zu entwickeln. Die vielversprechenden Wirkstoffkandidaten werden gerade an Probanden in Rahmen von klinischen Studien getestet. Während Pfizer mit einem Plus von 2.3 Prozent aus dem Handel ging, konnte BioNTech gestern satte 9 Prozent an Wert zulegen und befindet sich aktuell an einem überaus interessanten technischen Punkt. Die letzten Tage über bildete sich im Bereich von rund 50 USD ein kleiner Widerstand, welcher jetzt gebrochen werden könnte. Ein Breakout nach oben könnte wiederfrisches Momentum in die Aktie bringen. Expertenmeinung: Bereits Mitte März gab es einen Run auf die Aktie, doch wenig später kristallisierten sich andere vielversprechende Kandidaten heraus. Es waren Unternehmen wie Gilead, Regeneron oder Moderna, auf welche die Bullen nachhaltig setzten. So wie es aussieht, dürfte es schon bald eine ganze Reihe von möglichen Impfstoffen gegen das Corona-Virus geben. BioNTech dürfte hier wohl mit dazu gehören und so könnte vielleicht auch hier noch eine ordentlicher Schub nach oben erfolgen. Die Aktie ist extrem volatil und mit Sicherheit nichts für schwache Nerven. Dennoch zeigen sich positive Tendenzen in Form von höheren Tiefs. Ein Ausbruch über das Niveau von 50 USD könnte eine interessante Trading-Chance mit sich bringen. Aussicht: BULLISCH