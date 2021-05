BioNTech: Kann das wirklich sein?:

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Bekanntermaßen wachsen die Bäume nicht in den Himmel und dass parabolische Bewegungen zu scharfen Korrekturen führen, haben wir anhand zahlreicher Beispiele in dieser Woche bereits analysiert. Zuletzt waren es die Brennstoffzellenaktien, welche dieses Schicksal erleiden mussten. Ist nun die BioNTech-Aktie an der Reihe? Nun, ganz soweit wollen wir hier noch nicht gehen, aber die aktuelle Korrektur läuft absolut wie nach Plan.

Den Start der Korrektur lieferte ein Outside-Reversal am Dienstag. Hierbei gappte die Aktie kurz über das Hoch des Vortages, um dann darunter zu gehen. Trader nutzen solche kleinen Verkaufssignale gerne, um sich dann auf der Short-Seite zu positionieren. Der erste Abwärtsimpuls war überaus heftig. Im gestrigen Handel versuchten die Bullen die Wogen noch einmal zu glätten, doch bei Erreichen von 50% der Abverkaufskerze ging Ihnen regelrecht die Luft aus. Erneut entlud sich die aufgestaute Energie und es ging eine weitere Etage Richtung Süden.

Expertenmeinung: Das erste Kursziel bei Korrekturen nach parabolischen Bewegungen ist meist der 20-Tage-Durchschnitt. Demnach wundert es kaum, dass die Kurse fast punktgenau am 20er Halt machten. Das vorläufige Ziel ist somit erreicht. Doch die Korrektur könnte noch weiter gehen. So laufen in den meisten Fällen die gestarteten Gegenbewegungen sogar bis zum 50-Tage-Durchschnitt. Die Kuh ist deshalb noch nicht ganz vom Eis. Erst nach dem Ende der Korrektur wird sich herausstellen, ob die Aktie das vermeintliche Allzeithoch gesehen hat, oder langfristig noch höher gehen könnte. Vorerst sollte man abwarten, bis sich die fertig ausgetobt haben.

Aussicht: NEUTRAL