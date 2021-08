Rallye der Applied Materials Aktie hält an:

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Derzeit gehören vor allem Chipaktien in den USA zu den großen Gewinnen an der Wall Street. Aktien von Nvidia, Intel oder auch vom Halbleiterzulieferer Applied Materials konnten in den letzten Monaten deutlich an Wert zulegen. Seit dem Ausbruch über die Marke von 52.50 USD ist das Wertpapier kaum noch zu halten. Die Formation in Form eines ansteigenden Dreiecks bot Anlegern eine hervorragende Einstiegsmöglichkeit, zumal ein Kauf mit einem Stopp knapp unterhalb der Marke von 50.00 USD ideal abgesichert werden konnte. Zwischenzeitlich konnten die Kurse ein Vielfaches vom ursprünglichen Risiko nach oben generieren. Zudem lieferte der Konzern vorige Woche seine Jahresendergebnisse und die Zahlen konnten sich sehen lassen. Der Gewinn lag deutlich über den Markterwartungen und das Wachstum auf Quartalsbasis betrug immerhin +6.5 Prozent. Noch überzeugender war der Blick auf das kommende Quartal. Hier hat das Unternehmen noch eine Schippe draufgelegt und die bisherigen Erwartungen nach oben angehoben. Expertenmeinung: Das eigentliche technische Kursziel, welches sich aus dem Bruch der Dreiecksformation ergab, wurde längst erreicht. Am bisherigen Allzeithoch von Anfang 2018 angekommen, könnte die Luft nun etwas dünner werden. Der Anstieg der letzten Wochen war recht steil und dass hier einige Anleger einmal Gewinne vom Tisch nehmen werden, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten. Kurzfristig könnte es nun etwas holprig werden, doch mittelfristig gehen wir von weiter steigenden Kursen in der Aktie aus. Solange das aufgerissene Gap nicht geschlossen wird, bleiben die Bullen eindeutig am Zug. Aussicht: BULLISCH