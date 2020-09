Würde man von einer MDAX-Aktie sprechen, bei der die Analysten derzeit im Schnitt mit einem Gewinneinbruch von 90 Prozent zum Vorjahr rechnen, würde man wohl schnell auf Airbus kommen. Würde man indes die Frage stellen, bei welchem MDAX-Titel 80 Prozent der Analysten in diesem rezessiven Umfeld eine „Kaufen“-Empfehlung abgeben und bei dem das durchschnittliche Kursziel 15 Prozent über dem aktuellen Kursniveau liegt, wäre Airbus wohl kaum eine Aktie, auf die man als erstes käme. Und doch ist es so. Das ist es, was die Käufer motiviert. Das und die Annahme, dass sich der Gewinn pro Aktie 2021 gegenüber 2020 verfünffachen soll, wenn die Analysten Recht behalten. Die Haken dabei werden gern ignoriert:

Diese Verfünffachung des Gewinns würde, so es dazu käme, einem Gewinn von drei Euro pro Aktie entsprechen, was aber dennoch nur die Hälfte dessen wäre, was der Flugzeugbauer im Jahr 2019 verdient hatte. Und es müsste eben auch erst einmal so kommen. Wie realistisch Schätzungen für 2021 sein können, ist nicht absehbar. Mit dem Ergebnis des ersten Halbjahres ist Airbus noch nicht einmal auf einem sicheren Weg, die für 2020 im Schnitt erwarteten 60 Cent Gewinn pro Aktie zu erreichen. Dennoch: Gerade in kritischen Marktphasen neigen verunsicherte Anleger dazu, Optimismus auf Analystenseite dankbar anzunehmen und gerne noch eins draufzusetzen. Ist das auch bei Airbus so?

Expertenmeinung: Eher nicht, wie der Chart zeigt. Es gab zwar zwischen Mitte Mai und Anfang Juni eine immense Rallye, auch unterfüttert durch die Nachrichten hinsichtlich des Riesen-Kredits für die Lufthansa. Aber ob bei der Aktie der Kranich-Airline oder bei Airbus, diese kurze, euphorische „wir schaffen das“-Phase wich der grauen Realität, die klar macht: Ein großes Luftfahrtunternehmen finanziell so zu sichern, dass es nicht in die Pleite rutscht und eine nachhaltige Erholung zurück zu Profitabilität und alter Stärke sind zwei sehr verschiedene Paar Schuhe. Dementsprechend gehört Airbus trotz der vielen „Kaufen“-Empfehlungen der Analysten zu den Aktien, die spät anzogen, nie wirklich drehten und daher immer noch weit näher am Jahrestief als am Jahreshoch notieren. Und es könnte sogar zu einem Test der bisherigen Tiefs kommen.

Denn derzeit zeichnet sich nicht ab, dass ein Umfeld nahe wäre, in dem die Airlines wieder fleißig neue Flugzeuge ordern würden. Und das wird mehr und mehr Anlegern klar, wie es scheint. Dass der Versuch, sich aus der zweimonatigen Seitwärtsrange zwischen 60 und 72 Euro nach oben abzusetzen, an fehlenden Anschlusskäufen scheiterte und die Aktie bereits wieder in diese alte Handesspanne zurückgefallen ist, macht deutlich, dass man hier derzeit keine Goldgräberstimmung erwecken kann. Und sollten sich enttäuschende Konjunkturdaten und/oder schwache Auslastungsraten der Airlines fortsetzen, kann es allemal sein, dass die Bären Airbus wiederentdecken, die untere Begrenzung dieser Seitwärtsspanne bei 60 Euro fällt und es in Sachen Trendwende nach oben hieße: Zurück auf „Los“!