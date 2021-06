Bank of America, Goldman Sachs und JPMorgan unter Beschuss:

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Wieder einmal waren es die US-Banken, die das Drama rund um die Quartalsberichtssaison in den USA eröffnet haben. Neben Goldman Sachs konnte auch die Bank of America-Aktie mit positiven Nachrichten aufwarten. Die Analystenerwartungen von 56 Cent je Aktie und ein Umsatz in der Höhe von 20.2 Milliarden US-Dollar konnten übertroffen werden und rechtfertigen die Rallye der letzten Monate. So lieferte der Finanzkonzern immerhin einen in der Höhe von 59 Cent bei einem Umsatz von 21.3 Milliarden US-Dollar. Zwar ist dieser gegenüber dem Vorjahr um 21.5% eingebrochen, doch das kümmert die Bullen herzlich wenig. In diesem Jahr soll sich alles wieder bessern, so der generelle Konsens. Die Aktie selbst bleibt vorerst in einer überzeugenden Aufwärtsbewegung, welche im November 2020 gestartet wurde.

Expertenmeinung: Die Rallye begann mit einem Eröffnungs-Gap, welches gleichzeitig den Ausbruch aus einer mehrmonatigen Konsolidierung mit sich brachte. Zahlreiche Bullen sprangen auf den Zug auf. Zum Jahresstart erfolgt ein weiteres Fortsetzungs-Gap, welches neuerlich für positive Impulse sorgte. Genau diese Lücke wird auch in den kommenden Tagen und Wochen eine wichtige Unterstützungsebene liefern. Solange sich die Kurse darüber halten können, bleibt das Kursgeschehen in bullischer Hand. Auch unsere Aussichten auf die Aktie bleibt vorerst auf der positiven Seite.

Aussicht: BULLISCH