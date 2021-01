MDAX: Bearish Long Upper Shadow – jetzt ist Vorsicht angesagt:

dass eine solche Hausse auch jederzeit vorbei sein könnte. Nicht bei diesem Momentum. Nicht bei neuen Rekorden. Und erst recht nicht, wenn nach dem Break über eine „magische Marke“ keine Gewinnmitnahmen, sondern Anschlusskäufe auftauchen. Und genauso präsentiert sich der MDAX:

Anfang des Monats ging er als erster der großen deutschen Aktienindizes über sein vorheriges Rekordhoch aus dem Februar (29.438 Punkte). Am Donnerstag schloss er dann auch noch über der runden Marke von 30.000 Punkten und zog am Freitag dynamisch davon. Mit einer Distanz von über einem Prozent zu dieser „magischen Marke“ ließe sich dieser Ausbruch aus charttechnischer Sicht als signifikant einstufen. Was sollte den Bullen da schon passieren?

Die Abrechnung der Futures und Optionen am Terminmarkt ist jetzt über die Bühne. Es sind nur noch wenige Handelstage bis zum Jahresultimo, der MDAX gegenüber dem Jahresanfang im Plus und damit ein Kandidat für Window Dressing. D.h. für Käufe institutioneller Investoren wie Fonds, die mit der gezielten Reduzierung ihrer Barreserve versuchen, noch ein wenig werbewirksame Performance zum Jahresende heraus zu kitzeln. Und was wäre zum Start ins neue Jahr dann anderes zu erwarten als eine kräftige Kaufwelle ermutigter Anleger, nachdem sie sahen, dass dieser Index ein Jahr mit einem Plus beendete, auf das im Frühjahr niemand noch einen Euro hätte wetten mögen? Denn da mag sich mancher überlegen: Wie muss der MDAX erst davonziehen, wenn das Thema Corona vom Tisch ist?

Ja, so könnte es kommen. Aber es wäre leichtsinnig, ein derart super-bullisches Bild der Zukunft einfach als vorprogrammiert vorauszusetzen. Denn so grandios das Chartbild des Index auch aussieht, in Wahrheit laufen die Bullen durch ein Minenfeld.

Und das beschränkt sich nicht alleine darauf, dass die Trader die Wiederbelebung eines Wachstums vorwegnehmen, das in dieser Ausprägung lange dauern dürfte, bis es erreicht ist. Es ist auch nicht nur das US-Konjunkturpaket, das zwar wahrscheinlich vor Weihnachten kommt (zum Redaktionsschluss am Freitagabend tat sich da noch nichts), bei dem aber völlig offen ist, ob die Marktteilnehmer dessen Umfang und Zusammensetzung auch positiv aufnehmen. Auch das Thema Großbritannien, zuletzt erfolgreich ignoriert, hat große Auswirkung auf Wohl und Wehe vieler MDAX-Unternehmen … und ein negativer Ausgang dieses Dramas ist wohl kaum in diese Rekordkurse eingepreist.

Das alleine wäre schon Grund genug, vorsichtig zu werden. Aber es kommt auch noch die Struktur der Rallye hinzu. Was zuletzt lief, läuft einfach weiter, z.B. Aixtron, Dürr, Evonik, Evotec, HelloFresh, Lanxess, Metro, Rheinmetall, thyssenkrupp oder Wacker Chemie. Ob diese Aktien längst überzogen haben, scheint niemanden zu kümmern, die Trader folgen dem Momentum, kaufen das, was am besten läuft. Das deutet eine spekulative Phase an, in der zu viele Akteure gierig und dadurch unvorsichtig werden. Und zugleich ist der MDAX markttechnisch heiß gelaufen. Sehen Sie sich da einmal den RSI-Indikator an, der im Chart auf Tagesbasis unten mit eingeblendet ist: Der ist sehr weit in die überkaufte Zone gelaufen, so etwas hält sich meist nicht sehr lange, bevor es zu einer Korrektur kommt oder die Notierungen zumindest stagnieren.

Der MDAX bräuchte somit bessere Rahmenbedingungen, zumindest ein überzeugendes US-Konjunkturpaket, Und es braucht einen Switch der Käufe weg von den überhitzten o.g. „Dauerläufern“ hin zu denjenigen MDAX-Titeln, die zuletzt zurückgeblieben sind, um die überkaufte Situation des Index vorerst abzufedern. Kommt weder noch, können die bullischen Träume schlagartig platzen. Sollte der MDAX die Kreuzunterstützung aus dem alten Rekordhoch vom Februar bei 29.438 Punkten und der in diesen Bereich nachgelaufenen 20-Tage-Linie mit Schlusskursen unter 29.200 Punkten hinreichend deutlich durchbrechen, wäre das per Freitag noch perfekte Szenario dahin. Ein Stoppkurs in dieser Region wäre, für diesen Fall der Fälle, unbedingt ratsam.