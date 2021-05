In der vergangenen Woche legte Zalando grandiose Quartalszahlen vor und hob die Gesamtjahresprognose an. Aber die Zalando-Aktie reagierte äußerst verhalten. Denn hier gibt es ein Damoklesschwert, das mit Bilanzen und Prognosen nichts zu tun hat.

Es hat hingehauen. Noch vor wenigen Jahren hatten viele Investoren ihre Zweifel, ob es Zalando gelingen würde, das „Amazon-Modell“ erfolgreich umzusetzen. Aber jetzt ist der Punkt erreicht, wo massive Expansion auf massive Nachfrage trifft, die Marge positiv ist und dadurch Wachstum und Gewinne gemeinsam zulegen. Die in der Vorwoche vorgelegten Zahlen bestätigten das nicht zum ersten Mal:

Im ersten Quartal stieg der Umsatz gegenüber dem Vorjahresquartal um knapp 47 Prozent, statt dem Verlust vor Steuern und Zinsen (EBIT) von 98,6 Millionen Euro, der im ersten Quartal 2020 eingefahren wurde, steht jetzt ein Gewinn von 93,3 Millionen zu Buche. Und was das Gesamtjahr angeht, hob Zalando den Daumen noch ein Stückchen höher: Die Prognose für das Umsatzwachstum wurde von zuvor 24 bis 29 Prozent auf 26 bis 31 Prozent angehoben, das um Sonderfaktoren bereinigte EBIT sieht man jetzt nach zuvor 350 bis 425 Millionen in einer Spanne zwischen 400 bis 475 Millionen Euro. Da kann man nicht mäkeln … aber es wirkte, als würde die darauf mit angezogener Handbremse reagieren. Was daran liegt, dass genau das auch der Fall ist, denn:

Die aktuellen Kurse, Charts, Dividenden und Kennzahlen zur Zalando Aktie finden Sie hier.

Expertenmeinung: Das Problem der Investoren ist nicht das Wachstum oder eine womöglich zu hohe Bewertung. Sicher, das Kurs/Gewinn-Verhältnis ist hoch, aber solange die Wachstumsdynamik gehalten werden kann, kann man damit leben. Womit die Anleger aber nicht gut leben können, ist das Damoklesschwert mit Namen Kinnevik.

Kinnevik ist ein schwedischer Großinvestor, der gezielt in neue, aufstrebende Unternehmen investiert. Bei Zalando war Kinnevik Investor der ersten Stunde und hatte über die Jahre immer ein klein wenig an seinen Anteilen am Unternehmen abgegeben. Zuletzt blieb eine Beteiligung von etwa 21 Prozent. Und diese Restbeteiligung will Kinnevik jetzt an seine eigenen Aktionäre ausschütten. Kein Problem, wenn die meisten dieser Aktionäre ihre Zalando-Aktien behalten. Bei 21 Prozent aller Aktien des Online-Händlers würde es den jedoch massiv drücken, würden zu viele derer, denen diese Aktien in den Schoß gelegt werden, zeitnah nach der Übereignung aussteigen. Aber kommt es so? Das kann man erst absehen, wenn die Übergabe erfolgt ist, was im Laufe dieses zweiten Quartals vonstattengehen soll.

Die Kursziele der Analysten basieren nicht auf solchen Aspekten, sondern auf der Lage und der Perspektive des Unternehmens. Mit 108 Euro liegt das durchschnittliche Kursziel der Experten über 20 Prozent übe dem derzeitigen Kurs – das sagt alles. Solange die im dick schwarz markierte 200-Tage-Linie, im Verlauf der Vorwoche zum zweiten Mal nach März getestet und verteidigt, hält, bleibt die Chance auf einen Ausbruch nach oben erhalten. Sollte der Kurs über der markanten Widerstandslinie von 91,50 Euro schließen, an der er nach der ersten Meldung über die Kinnevik-Pläne im Februar zweimal nicht vorbeikam, könnten risikofreudige erwägen, einen „Trotz-Kinnevik-Trade“ mit einem konsequent engen Stop Loss zu wagen. Denn sollte das Damoklesschwert verschwinden, viele der von Kinnevik bedachten Aktionäre ihre Zalando-Aktien halten, könnte diese Aktie zügig davonziehen.

Sie möchten täglich vor Börsenstart unsere Chartanalysen per E-Mail erhalten? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Börsennewsletter mit aktuellen Börsennews.