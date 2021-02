SolarEdge: Solaraktien starten erneut durch:

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Der gesamte Bereich der alternativen Energien boomt derzeit an den Börsen und vor allem Solaraktien führten im vorigen Jahr die Gewinnerlisten an.

In den letzten Wochen hat sich das Aufwärtsmomentum etwas abgeschwächt, doch aktuell sind wieder erste Kaufsignale zu erkennen. So auch bei der US-amerikanischen SolarEdge-Aktie. Hier konnte die Konsolidierung der letzten Wochen, welche die Kurse deutlich nach unten gedrückt hatte, in eindrucksvoller Manier nach oben verlassen werden. Die Korrektur endete Ende Januar nahe dem 38.2% Fibonacci-Retracement. Die Kurse stabilisierten sich danach und bildeten eine Seitwärtsbewegung rund um die Marke von 300 USD, welche nunmehr gebrochen werden konnte.

Expertenmeinung: Durch die scharfe Korrekturbewegung wurde zwischenzeitlich der Aufwärtstrend durch ein tieferes Hoch und ein tieferes Tief belastet und ging somit in eine neutrale Phase über. Dies war bereits im November des vorigen Jahres der Fall. Die Rückeroberung der gleitenden Durchschnitte der Perioden 20 und 50 dürfte nun aber eine ähnliche Wende mit sich bringen, wie wir dies im vorigen Jahr schon des Öfteren zu sehen bekommen haben. Kursziele in Richtung 400 USD oder mehr sind nicht auszuschließen. Worauf müssen Anleger achten? Bei Schlusskursen unter der Marke von 300 USD würde sich das neu gebildete Kaufsignal schnell wieder in Luft auflösen. Entsprechend können enge Stopps platziert werden.

Aussicht: BULLISCH