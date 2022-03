Shopify: Was für ein Turnaround:

Vom Anlegerliebling zum Totalabsturz. Solche Geschichten findet man aktuell erstaunlich viele. Einige davon sind handfeste Gelegenheiten. Wie sieht es bei Shopify aus?

Sehr viele kleine Unternehmen sind darauf angewiesen den Schritt in Richtung E-Commerce zu gehen und Shopify bietet dafür die notwendige Infrastruktur.

Inzwischen setzen aber auch immer mehr Großkunden auf Shopify.

Die Plattform bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten, vom Aufbau ganzer Webseiten und E-Commerce-Systeme bis hin zur Umwandlung bestehender Seiten, Zahlungsabwicklung und so weiter.

Liebe und Depression

Vom Anlegerliebling zum Totalabsturz. Solche Geschichten findet man aktuell erstaunlich viele.

Krisengewinner und Wachstumsaktien wurden mit einer Systematik abverkauft, wie ich es in all den Jahren an der Börse nicht erlebt habe.

Auch das Ausmaß der Kursverluste ist geradezu beispiellos.

Aber am Ende zeigt sich eben wieder, dass man sich der Gravitation nicht entziehen kann. Wenn Aktien um ein Vielfaches stärker steigen, als es die geschäftliche Entwicklung rechtfertigen würde, wird das am Ende bestraft.

Langfristig können die Kurse nicht um das drei- oder vierfache von dem steigen, was fundamental geschieht.

Je länger diese Phase anhalten, in denen es dennoch passiert, umso schmerzhafter wird es anschließend.

Gravitation

Im Fall von Shopify bedeutet das, dass der Kurs von 1.762 auf 510 USD abgestürzt ist. Wer diesen Weg mitgegangen ist, für den war das sehr schmerzhaft.

Es ist aber nicht aller Tage Ende und womöglich ging der Abverkauf ja auch deutlich zu weit. Zwischenzeitlich wurden die gesamten Corona-Kursgewinne wieder ausradiert, obwohl in dieser Zeit geschäftlich sehr viel passiert ist.

Denn der Umsatz lag 2019 noch 1,58 Mrd. USD, im Folgejahr waren es 2,93 Mrd. USD und 2021 schon 4,61 Mrd. USD.

Wenn ein Unternehmen in dieser Geschwindigkeit wächst und sich gleichzeitig die Margen in die richtige Richtung entwickeln und Cashburn sowie Verwässerung der Aktienbasis kaum mehr stattfinden, ist der Weg für die Aktie vorgezeichnet.

Psychologie

Den meisten Anlegern und „der Börse“ ist vollkommen bewusst, dass es sich hier um ein herausragendes Unternehmen handelt. Doch solange die Kurse fallen, will keiner zugreifen, auch wenn die Bewertung bereits attraktiv ist.

Das ist der eigentliche Grund, warum Korrekturen regelmäßig zu weit führen. Die Mehrheit denkt, dass sie noch billiger in die Aktie einsteigen können. Meistens verpassen diese Anleger dann aber den Einstieg, weil es plötzlich zu einer Kehrtwende kommt und der Kurs wegspringt.

Im ersten Moment möchte man nicht nachkaufen, weil man die Aktie gestern oder vor wenigen Tagen noch günstiger bekommen konnte. Dabei wäre es vielleicht genau der richtige Zeitpunkt.

Doch dann steigen die Kurse weiter und weiter. Man verliert die Hoffnung, doch nochmal günstiger einsteigen zu können und greift zu. Allerdings zu sehr viel höheren Kursen als es möglich gewesen wäre.

Und sobald die Rallye läuft, will ohnehin wieder jeder dabei sein. Es wird einfach gekauft.

So schließt sich der Kreis und alles beginnt von vorn.

Für Sie geeignet?

Nachdem wir so tiefgreifende Themen wie Liebe, Depression, Gravitation und Psychologie abgearbeitet haben, kommen wir nun zu den profaneren Dingen wie der Bewertung von Aktien.

Vorab kann man sagen, dass sich die Aktie nicht für Anleger eignen, die handfeste Resultate in Form von Unternehmensgewinnen und ein niedriges KGV möchten.

Das kann Shopify nicht bieten.

Das realistische KGV liegt irgendwo nördlich von 100.

Ich würde aber behaupten, dass das nicht die richtige Kennzahl ist. Denn natürlich kostet die laufende Expansion viel Geld. Dass man bei den vorliegenden Wachstumsraten überhaupt profitabel ist und das Wachstum weitgehend aus den laufenden Einnahmen finanzieren kann, ist vielmehr erstaunlich.

Das ist natürlich nur möglich, weil das laufende Geschäft kaum Kapital benötigt und bereits ordentlich etwas abwirft.

Man verkauft sich also nicht unter Wert, nur um sich Marktanteile zu sichern.

Ausblick und Bewertung

Mit Blick auf das enorme Wachstum und den gigantischen Markt, den Shopify beackert, waren Anleger daher auch bereit, eine stattliche Bewertung zu zahlen.

Seit dem Börsengang lag das KUV durchweg über 10 und im Hoch bei 55.

Darüber hinaus stellt man fest, dass das KUV mit der Zeit tendenziell gestiegen ist. Das ist wiederum absolut nachvollziehbar, denn die Profitabilität hat sich mit der Zeit verbessert und es wurde immer offensichtlicher, dass Shopify die hochgesteckten Ziele auch erreichen und sich durchsetzen wird.

Die operative Marge legte seit dem Börsengang von -8,7 auf +5,8% zu.

Ich würde es als Worst-Case-Szenario bezeichnen, wenn das KUV mittelfristig auf 10 sinken würde.

Das wäre übrigens auch von dem heutigen Niveau mit einem KUV von 16,7 ein großer Rückschritt.

Doch nehmen wir an, dass es dazu kommt und das KUV tendenziell weiter sinkt. Nimmt man ferner an, dass die langfristigen Prognosen erfüllt werden können und der Konzernumsatz bis 2025 auf 10,8 Mrd. USD steigen kann.

In diesem Szenario könnte man mit einer annualisierten Rendite von 13% rechnen.

Natürlich kann man immer auch noch sehr viel schlechtere Annahmen treffen, aber man muss es auch nicht übertreiben. Es wäre auch nicht schwierig, Szenarien zu spinnen, in denen die Rendite deutlich höher sein könnte.

Das naheliegendste wäre, davon auszugehen, dass das KUV auf dem aktuellen Niveau bleibt. Die Historie würde diese These besser stützen als das vorherige Szenario.

In diesem Fall würden wir über annualisierte Renditen von über 30% sprechen.

Ich möchte das aber gar nicht in Aussicht stellen und wer Renditen dieser Größenordnung sogar verspricht, ist in der Regel ein Hasardeur oder Verbrecher.

Chart vom 23.03.2022 Kurs: 727 Kürzel: SHOP – Wochenkerzen

Shopify ist zu den mehrjährigen Aufwärtstrends zurückgekommen und hat auf diesem Niveau gedreht.

Stellt sich die Bodenbildung als nachhaltig heraus, könnte das die Grundlage für die nächste Rallye sein.

Die ersten Kursziele lägen dann bei 800 und 900 USD. Über 900 USD hellt sich das Chartbild weiter auf.

Die meisten wichtigen Unterstützungen und Widerstände liegen bei runden Hundertern.

