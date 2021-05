Nel-ASA: Kommt das Comeback der Wasserstoff-Aktie?:

Hypes. Immer wieder Hypes. Mal sind es 3D Drucker, dann Marihuana-Aktien, dann Wasserstoff. Morgen wird sich auch wieder etwas finden.

Andauernd wird die nächste Sau durchs Dorf getrieben und die großen Medien sind nicht gerade unschuldig, was dieses Thema angeht.

Alles für die Klicks.

Oder sollte man womöglich den Lesern die Schuld geben? Sie lesen die Artikel schließlich, dabei werden in dort die wichtigsten Themen gar nicht angesprochen.

Man erfährt nur, wie toll und aussichtsreich eine Branche oder ein Unternehmen ist, aber niemals, welche Gefahren auch lauern.

Geschweige denn, auf welchen Börsenwert ein Unternehmen gerade kommt und ob man das überhaupt zahlen sollte.

Oder ob ein KGV oder KUV von 100 und mehr nicht in 99% aller Fälle in einem kompletten Desaster enden.

Schmerzhaftes Beispiel

Dabei müsste man sich nur ein wenig umschauen. Jedem Anleger müsste es klar sein, das ist es den meisten auf rationaler Ebene auch.

Die Verlockung von schnellen Gewinnen können aber die wenigsten, vor allem zu Beginn der Börsenkarriere, widerstehen.

Die grandiose Zukunft von einzelnen Aktien oder Branchen sind einfach zu verlockend. Nehmen wir als Beispiel Marihuana-Aktien.

Selbstverständlich ist das Potenzial gigantisch, die Bewertungen im Sektor waren es aber auch.

Gleichzeitig flossen Abermilliarden in die Branche, jeder wollte ein Stück vom Kuchen haben.

Die optimale Mischung, um sich das Geschäft gegenseitig kaputt zu machen, Überkapazitäten zu schaffen und Kursabstürze auszulösen.

Ich hatte damals immer und immer wieder davor gewarnt.

Was nach einem ersten Hype manchmal übrig bleibt, zeigt der Chart von Tilray sehr eindrucksvoll. Ein Absturz von 300 auf 3 USD.

Kürzel: TLRY – August 2018 bis Ende März 2020 – Tageskerzen

Aber selbstverständlich waren Marihuana-Aktien nicht der Anstoß für diesen Artikel, sondern eine ganze Reihe anderer Aktien.

Darunter Proto Labs, Nordex, Nikola, Nel, Ballard Power und Plug Power.

Allesamt stammen sie aus Sektoren, die zwischenzeitlich extrem beliebt waren, alle haben ihre „Problemchen“ und vor allen hatte ich gewarnt.

Inzwischen dürfte die Stimmung bei den jeweiligen Aktionären nicht mehr ganz so gut sein.

Doch eins nach dem anderen.

Plug Power

Kurz vorab. Auf Nikola möchte ich an dieser Stelle gar nicht mehr eingehen. Die Chancen stehen nicht schlecht, dass das Unternehmen nicht viel mehr als heiße Luft vorweisen kann. Womöglich haben wir es mit Betrug zu tun.

Daher bin ich einfach nur froh, dass ich mehrfach und sehr eindringlich vor der Aktie gewarnt habe. Zum ersten mal bei einem Kurs von 57 USD. Hier finden Sie die entsprechenden Analysen: Link

Bei Plug Power haben wir es wohl nicht mit Betrug zu tun, sicher aber mit Bilanzierungs“fehlern“.

Ich hatte hier darauf hingewiesen:

Plug Power: Jahrelange Bilanzierungsfehler entdeckt. Wollte man die Anleger täuschen?

Seitdem ist die Aktie von 37 auf 25 USD gefallen. Ein Verlust von mehr als 30% und wer weiß, ob es nicht noch viel tiefer geht.

Die Bewertung ist mit einem P/S von knapp 40 auch jetzt noch enorm hoch.

Darüber hinaus wäre die Sache für mich als Anleger ohnehin schon lange gegessen. Wenn ein Unternehmen Gelder, die angeblich in Forschung und Entwicklung gesteckt wurden, in anderen Kanälen verheizt hat, ist jegliches Vertrauen verspielt.

Das gilt ganz besonders für Unternehmen, die sich in einer frühen Phase befinden.

Chart vom 05.05.2021 Kurs: 25,04 Kürzel: PLUG – Tageskerzen

Da ist es sicherlich nicht hilfreich, dass kürzlich die langfristigen Aufwärtstrends durchbrochen wurden.

Und bereits jetzt dürfte so mancher Anleger auf erheblichen Verlusten sitzen.

Fällt die Aktie jetzt unter 25 USD, kommt es zu einem Verkaufssignal mit möglichen Kurszielen bei 19 und 15 USD.

Ballard Power und Nel

Auf Schützenhilfe aus dem Sektor muss man übrigens auch nicht hoffen. Die katastrophalen Zahlen von Ballard Power vom Vortag helfen sicherlich nicht.

Das Unternehmen erzielte einen kläglichen Umsatz von – Achtung festhalten – 17,62 Mio. USD nach 23,88 Mio. USD im Vorjahr.

Aber wenigstens ist der Verlust von -13,5 auf -17,64 Mio. USD weiter gestiegen.

Gleichzeitig hat man sich dann auch noch Kapitalerhöhungen en Masse genehmigt. Die Zahl der ausstehenden Aktien ist in nur einem Jahr von 235 auf 288 Millionen Stück explodiert.

Anleger sollten sich eine Frage stellen: Was ist das Geschäftsmodell eines Unternehmens, dass rund 30mal so viel durch die Ausgabe von neuen Aktien einnimmt, wie durch den Verkauf von Produkten?

Die Aktie hat ebenfalls den Aufwärtstrend durchbrochen und ein Verkaufssignal ausgelöst. Mögliche Kursziele liegen bei 14 und 12 USD.

Selbstverständlich hatte ich auch hier gewarnt:

Ballard Power: Hat der Irrsinn jetzt ein Ende?

Nel steht in diesem Umfeld noch am besten da, hat allerdings auch schon 40% an Wert verloren und gestern ebenfalls ein Verkaufssignal ausgelöst.

Jetzt könnte es in Richtung 1,90 Euro gehen. Darunter wäre der Weg bis 1,70 und 1,50 Euro frei.

Nordex, Proto Labs und nochmal Ballard Power

Ich möchte diesen Artikel nicht ausufern lassen. Ist er ohnehin schon. Aber in vielen Fällen kann man sich recht einfach vor derartigen Katastrophen schützen.

Nehmen wir als Beispiel Ballard Power und Proto Labs. Beide Unternehmen verzeichnen seit Jahren kein Wachstum mehr.

Das ist nie ein gutes Zeichen, bei kleinen Unternehmen in aufstrebenden Sektoren gilt das umso mehr.

Daher hatte ich auch vor Proto Labs gewarnt:

Kein Wachstum und eine rückläufige Profitabilität. Wirklich überzeugend ist das nicht

Seitdem ist die Aktie von 150 auf 102 USD eingebrochen und leider stehen die Chancen nicht schlecht, dass es noch tiefer geht.

Fällt Proto Labs unter 100 USD, kommt es zu einem Verkaufssignal mit möglichen Kurszielen bei 92 und 82 USD.

Chart vom 05.05.2021 Kurs: 102 Kürzel: PRLB – Tageskerzen

In dieser Riege der Problemfälle steht Nordex übrigens noch am besten da. Auch, wenn die Aktie bereits 25% an Wert verloren hat.

Immerhin wächst das Unternehmen. Leider aber unprofitabel und auf Pump.

Ständig gibt man neue Aktien aus, einen Gewinn erzielt man bis heute nicht. Deshalb notiert die Aktie selbst nach der fulminanten Rallye der letzten Monate noch auf dem Niveau von vor 15 Jahren.

Das das deutlich besser geht, zeigt die Konkurrenz:

Vestas Wind: Uns steht etwas bevor

Nach der Analyse ist die Aktie um Splits bereinigt von 137 auf 210 Euro gestiegen.

Chart vom 05.05.2021 Kurs: 21,40 Kürzel: NDX1 – Tageskerzen

Darüber hinaus sieht das Chartbild von Nordex zunehmend top-lastig aus. Wird der kurzfristige Aufwärtstrend durchbrochen, könnte es in Richtung 19,50 – 20,00 Euro abwärts gehen.

Darunter dürften zahlreiche Stopps gerissen werden und Kursziele um 16 Euro in den Fokus der Anleger geraten.