Die Sport-Markenartikel-Hersteller hatten viele Jahre eine grandiose Zeit. Umsatz und Gewinn stiegen fast automatisch, schien es. Sogar, als das weltweite Wachstum 2018 und 2019 nachließ, stiegen die Gewinne weiter, das galt auch für PUMA. Aber jetzt haben sich viele Parameter verändert. Und realistisch betrachtet ist völlig offen, ob es PUMA zeitnah gelingen wird, in die Schiene stetigen Wachstums zurückzukehren. Das Problem für die Anleger ist, dass die Aktie wieder auf ein Level zurückgelaufen ist, das genau das bereits einpreist. Und da hängt der Kurs jetzt seit Anfang Juni fest. Man wartet auf Informationen. Auf Daten, die es ermöglichen, sich ein klareres Bild zu machen darüber, ob die Rallye der Aktie zwischen Mitte März und Anfang Juni überzogen war oder im Gegenteil noch einiges an Luft nach oben ist und das Rekordhoch bei 84,30 Euro, markiert als Reaktion auf die Bilanz des vierten Quartals 2019, erreichbar wäre. Diese Daten werden morgen geliefert und dürften dazu führen, dass PUMA diese wochenlange Seitwärtsspanne verlässt. In welche Richtung das passiert, ist indes offen. Expertenmeinung: Da helfen im Vorfeld auch die für die Aktie mehrheitlich optimistischen Einschätzungen der Analysten nicht weiter. Die haben zwar für PUMA mehrheitlich eine „Kaufen“-Einschätzung ausgerufen. Und das durchschnittliche Kursziel liegt derzeit mit 71 Euro etwas über dem momentanen Kurs. Aber diese Analysten kennen die morgen vorgelegten Zahlen zum zweiten Quartal auch noch nicht. Was wird erwartet? Nicht viel. Im Schnitt rechnet man mit einem Verlust von 0,62 Euro pro Aktie nach einem Gewinn von 0,33 Euro im Vorjahresquartal. Der Umsatz soll auf 804 Millionen Euro nach 1,227 Milliarden im zweiten Quartal 2019 gefallen sein. Das klingt, als wäre es leicht zu überbieten. Nur ist man sich am Markt durchaus gewärtig, dass die Prognosen derzeit meist deutlich zu tief angesetzt werden. Und letzten Endes ist auch weniger wichtig was war, sondern das, was kommt. Wie sieht PUMA selbst die Entwicklung im laufenden Quartal und bis zum Jahresende? Dass es da zügig wieder tief in die Gewinnzone geht, das unterstellen die Analysten ebenso wie diejenigen, die in den letzten Monaten eingestiegen sind. Im laufenden Quartal soll, so die durchschnittliche Schätzung, schon wieder ein Gewinn von 0,54 Euro pro Aktie drin sein nach 0,67 Euro im Vorjahr. So schleppend, wie der Einzelhandel derzeit weltweit anläuft, wird das womöglich eng. Und dann kommt es darauf an, ob die Marktteilnehmer der Aktie die Treue halten, sollte PUMA beim – morgen wohl mitgelieferten – Ausblick weniger optimistisch sein. Die charttechnischen Ankerpunkte im Vorfeld des Zahlenwerks sind klar zu umreißen. Nach oben sehen wir einen Widerstand bei 72,32 Euro, der Anfang Juli bereits angegangen wurde, da misslang der Ausbruch jedoch. Geht PUMA da drüber, wäre die Aktie nach oben erst einmal frei. Sollte die Reaktion aber negativ ausfallen, würde die auch noch durch die 200-Tage-Linie verstärkte und damit in ihrer Bedeutung intensivierte Supportzone 64,85/65,50 Euro eindeutig fallen, wäre damit eine Toppbildung vollendet und PUMA erst einmal bärisch. Das wird morgen Früh also spannend … denn wie momentan bei allen Unternehmen sind auch die Bilanzdaten nebst Ausblick bei PUMA eine „Wundertüte“!