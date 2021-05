Powercell Sweden: Den Brennstoffzellen-Aktien geht der Brennstoff aus:

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Unsere letzte Analyse auf die PowerCell Sweden Aktie fand im Dezember statt, als das Papier gerade den Widerstandsbereich bei 28/29EUR durchbrochen hatte. Dies war auch der Grund, weshalb wir unsere Aussichten auf der bullischen Seite platzierten. Der Startschuss zu einer möglichen Rallye war gegeben und die Aktie lieferte wie erwartet ab. Immerhin konnte das Papier satte 40 Prozent an Wert zulegen, bis die parabolischen Tendenzen Ende Januar den Trend zu Fall brachten. Der Anstieg war einfach zu schnell und zu steil erfolgt. Die erste schärfere Korrektur konnte zwar noch am 50-Tage-Durchschnitt aufgefangen werden, doch das positive Momentum war zu diesem Zeitpunkt dann schon dahin. Die Bären übernahmen das Ruder, sorgten für ein weiteres tieferes Tief im Chart und der Übergang in eine bärische Gesamtphase war sohin nicht mehr aufzuhalten.

Expertenmeinung: Seit Wochen geben die Kurse unaufhörlich nach und die Blase ist bei so manchen Brennstoffzellen-Aktien mittlerweile geplatzt. Anleger, welche vor Jahren den Brennstoffzellen-Aktien nachgejagt haben, müssen nun erneut erkennen, dass die Börse eben nun keine Einbahnstraße ist. Gerade in Zeiten, wenn die gleitenden Durchschnitte der Perioden 20 und 50 konstant nach unten zeigen, ist ein Investment in solche Papiere mit überaus hohen Risiken verbunden. Trends halten länger, als dass diese gebrochen werden und so könnte der Abverkauf noch eine Zeit lang anhalten. Dennoch gibt es vielleicht in den kommenden Tagen eine attraktive Trading-Chance. Der Support bei 20 EUR ist kaum zu übersehen und die Wahrscheinlichkeit, dass es hier zu einer kurzfristigen und heftigen Gegenreaktion nach oben kommen dürfte, ist hoch. Für einen Trade scheint die Aktie also noch attraktiv zu sein. Die Gesamtbeurteilung bleibt jedoch auf mittelfristiger Ebene auf der bärischen Seite.



Aussicht: BÄRISCH