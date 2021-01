Plug Power: Gewinne nehmen und laufen lassen!:

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Anleger, welche gerade in der Hochphase der Euphorie den Einstieg in Brennstoffzellenaktien gewagt hatten, mussten in den letzten Wochen auf teils recht heftige Korrekturen zurückblicken. Titel wie PowerCell Sweden, Nel ASA oder auch Ballard Power hatten seit Ende Juni herbe Rückschläge und wieder einmal sehen wir eine gesunde Branchenrotation. Es ist nicht die Schwäche einer einzigen Aktie, sondern vielmehr die Korrektur einer ganzen Branche, welche sich den gesamten Monat Juli über abzeichnete. Auch Plug Power wurde hier nicht verschont und verlor zwischenzeitlich satte 30 Prozent an Wert. Gemessen am bisherigen Anstieg ist dies jedoch nicht allzu viel. Gerade wurde die 50% Fibonacci Marke getestet. Hierbei wurde auch der nach wie vor steigende 50-Tage-Durchschnitt berührt. Ein nicht unwichtiger Punkt im aktuellen Chart. Expertenmeinung: Der Aufwärtstrend wurde zwar zwischenzeitlich durch den Bruch des Pivot-Tiefs von Anfang Juli gebrochen. Dennoch gibt es Grund zur Hoffnung, dass die nach wie vor laufende Korrektur, schon bald interessante Einstiegsmöglichkeiten bieten könnte. Natürlich besteht wie immer die Gefahr, dass der gesamte Anstieg von Juni nun auf Messers Schneide stehen könnte, doch hierfür benutzen Trader sogenannte Stopp-Loss Aufträge. Sollte die Aktie von hier aus beginnen zu drehen, sehen wir mitunter gute Kaufchancen. Wesentlich besser hier einzusteigen als in der Übertreibungsphase von Ende Juni. Damals hatten wir bereits vor einer möglichen Korrektur gewarnt. Aussicht: BULLISCH Sie möchten täglich vor Börsenstart unsere Chartanalysen per E-Mail erhalten? Dann abonnieren Sie hier unseren Börsennewsletter mit aktuellen Börsennews.