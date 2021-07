Nemetschek: Da oben wird die Luft jetzt dünn:

Bei der Deutschen Bank war man mutig und hob das Kursziel für die Aktie des Bau- und Architektursoftware-Entwicklers Nemetschek schon zwei Tage vor den gestern veröffentlichten Quartalsergebnissen von 65 auf 73 Euro an. Die DZ Bank folgte unmittelbar nach Vorlage der Bilanz und erhöhte das Kursziel von 63,80 auf 70 Euro. Und in der Tat gaben die Zahlen diesen Optimismus her. Während so manches Unternehmen mit seinem Ergebnis die großen Hoffnungen der Investoren enttäuschte, wurde hier geliefert:

Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 7,4 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum und lag damit über den Analystenerwartungen. Und das galt für den Gewinn, gerechnet als EBITDA, ganz besonders. Da gab es einen überproportionalen Anstieg um 9,1 Prozent: 46,7 Millionen Euro nach 42,8 Millionen im dritten Quartal 2019, die Prognose der Analysten lag im Schnitt bei 40 Millionen. Das basierte neben dem Umsatzanstieg auf einer Steigerung der Marge von 30,9 Prozent im Vorjahresquartal auf jetzt 31,4 Prozent. Entsprechend dieser Ergebnisse hob Nemetschek seine Gesamtjahresprognose insofern an, als man jetzt mit einer Vorsteuer-Marge um 28/29 Prozent rechnet, vorher lag die Erwartung bei 26 Prozent.

Expertenmeinung: Wäre das zweite Quartal wie bei so vielen anderen Unternehmen ein Waterloo gewesen, würde sich dieses starke Abschneiden relativieren. Aber wie viele Unternehmen aus der Softwarebranche auch hatte sich Nemetschek in diesem „Lockdown-Quartal“ tadellos aus der Affäre gezogen und Umsatz und Gewinn zum Vorjahr gehalten. Hier geht es also nicht um eine Aufholjagd nach einem Umsatz- und Gewinneinbruch, sondern um solides und ungebrochenes Wachstum. Dementsprechend nachvollziehbar ist die massiv positive Reaktion der Investoren, die die Aktie am Donnerstag um beeindruckende 11,6 Prozent nach oben trugen.

Die Aktie hatte sich zwar in Relation zu dem in den vergangenen Tagen massiv unter Druck geratenen Gesamtmarkt relativ gut gehalten, war aber trotzdem unter ihre im Chart dick schwarz hervorgehobene 200-Tage-Linie gefallen und unter die wichtige Supportzone 57,75/58,80 Euro gerutscht. Jetzt hat Nemetschek auf dem Absatz kehrt gemacht, die Bären damit unsanft ausgebremst und saust auf die entscheidende Hürde zu, die den Weg an und angesichts dieser Bilanz ggf. auch über das Rekord-Verlaufshoch (74,35 Euro) versperrt.

Dieser „Deckel“ findet sich im Bereich 67,90/69,05 Euro. Das sind die alten Hochs vom Februar und März, verstärkt durch eine über Rekordhoch und September-Hoch zu ziehende Abwärtstrendlinie. Mit dem Rückenwind dieser Bilanz wäre der Ausbruch jetzt möglich, zumal die Markttechnik in Form des unten im Chart eingeblendeten Stochastik-Oszillators gerade erst aus der überkauften Zone heraus an einem bullischen Signal arbeitet. Aber wenn der Gegenwind des Gesamtmarkts nicht abflauen würde, sollte man sich nicht zu sicher sein, dass es gelingen wird, diesen „Deckel“ wirklich und vor allem zeitnah zu sprengen!