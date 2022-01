Home Depot: Korrektur an den mittelfristigen Trend – sollte man dann zugreifen?

Einige der großen an der haben bereits scharf korrigiert und wirken wieder günstig. Bei Home Depot sollte man indes lieber zweimal hinsehen, bevor man die im Vertrauen auf die Verteidigung des mittelfristigen Aufwärtstrends bereits einsammelt.

Wird die Home Depot-Aktie die mittelfristig entscheidende Zone, zusammengesetzt aus der im März 2020 etablierten Aufwärtstrendlinie, der 100-Tage-Linie und den Hochs der Monate Mai, August und September 2021 im Bereich 338/346 US-Dollar testen? Das charttechnische Regelwerk sagt „ja“, denn:

Die Home Depot-Aktie hat mit dem Minus des Freitags (am Montag war die Wall Street feiertagsbedingt geschlossen) ein perfektes Doppeltopp vollendet. Und dessen rechnerisches Kursziel, ermittelt aus der Distanz zwischen Nackenlinie und dem höheren der beiden Hochs, angetragen von der Nackenlinie aus nach unten, liegt bei 339/340 US-Dollar. Der Gedanke, einfach in diese Supportzone 338/346 US-Dollar ein Kauflimit zu platzieren und der Aktie danach beim Erreichen neuer Hochs zuzusehen, ist daher verlockend. Aber so ganz ungefährlich ist das nicht.

Die aktuellen Kurse, Charts, Dividenden und Kennzahlen zur Home Depot Aktie finden Sie hier.

Expertenmeinung: Denn dass die Aktie der US-Baumarktkette jetzt unter Druck gerät, hat einen gewichtigeren Hintergrund als nur einfachen Korrekturbedarf. Die Investoren überlegen sich, was von den wie üblich bullischen Prognosen der Analysten hinsichtlich Unternehmensgewinn und Aktienkurs für das Jahr 2022 übrig bleibt, wenn eine schärfere US-Notenbankpolitik ihre Scharten in die Wirtschaft schlägt. Vor allem mit Rückblick auf die besonderen Verhältnisse der Jahre 2020 und 2021.

2020 war das Jahr der Lockdowns. Viele Menschen nutzten das, um ihre Häuser zu renovieren, umzubauen oder neu zu gestalten. Zum Vorteil der Heimwerkermärkte. 2021 flossen anfangs noch große Summen als Barschecks an die US-Bürger, um die finanziellen Corona-Folgen zu lindern. Zweifellos erneut erfreulich für die Baumärkte. Aber jetzt werden Kredite wohl relativ bald teurer. Solange man zu Rekord-Niedrigzinsen Geld aufnehmen konnte, wurde das natürlich auch getan. Und da ging viel in die eigenen Häuser. Aber jetzt haben wir zwei Jahre hinter uns, in denen überproportional viel in diese Bereiche investiert wurde und ein Jahr vor uns, in dem Kredite teurer werden. Wäre die Prognose, dass Home Depot im am 1.2. beginnenden, neuen Geschäftsjahr nochmal knapp zehn Prozent mehr verdienen wird als im Rekordjahr 2021/2022, das am 31. Januar endet, da noch haltbar? Angesichts solcher Überlegungen ist das zumindest recht fraglich.

Und sollte der Gewinn fallen, wäre man jetzt noch gut bedient, wenn man verkaufen wollte, immerhin hat sich diese Aktie in den letzten zwei Jahren im in der Spitze fast verdoppelt. Besser wäre es daher, einen Einstieg in der Region 338/346 US-Dollar nicht zu automatisieren oder sogar jetzt schon zu kaufen. Das kann gutgehen, sicher, aber das muss es eben nicht. Besser wäre, erst einmal abzuwarten, wie ein Test dieser Supportzone verläuft. Nur, wenn die Home Depot-Aktie von dort aus dynamisch wieder durchstartet, ließe sich der Kauf überlegen … und dann hätte man auch den Vorteil, einen relativ engen Stoppkurs knapp unter das dabei erzielte Verlaufstief legen zu können.

