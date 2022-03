Domino’s Pizza: Ist es wieder so weit?:

Aktien gehen durch die Decke und stürzen wieder ab. Es ist immer dasselbe. Man muss sich nur am richtigen Ende der Gleichung anstellen. Sollte man die Korrektur von Domino’s jetzt nutzen?

Das hat sich gelohnt

Es ist kaum mehr als ein Jahr her, dass ich mich das letzte Mal positiv zu Domino’s Pizza geäußert habe.

Das war am 03.03.2021 und an 10.03.2021.

Der Tenor damals war eindeutig. Es handelt sich um eine Outperformer, der eine größere Korrektur vollzogen hatte.

Domino’s Pizza: Das ist der Boden

Seitdem ist einiges passiert. Sowohl geschäftlich als auch kurstechnisch. Wir hatten das Tief damals glücklicherweise gut getroffen.

Anschließend legte die von 340 auf 656 USD zu. Wer die Gewinne oder auch nur einen Teil davon eingetütet hat, hat gut verdient.

Wer bis heute voll engagiert geblieben ist, kommt immerhin auf eine von knapp 20%. Auch das kann sich sehen lassen.

Durch den jüngsten Rücksetzer könnte sich jetzt aber eine erneute Chance ergeben, doch noch aufzuspringen.

Kaum vorstellbar

In dem Moment, in dem eine Aktie durch die Decke geht und im Fall von Domino’s beispielsweise bei 550 USD notiert, kann man sich kaum vorstellen, dass es nochmal auf unter 400 USD gehen wird – bis es dann eben doch passiert.

Domino’s ist sicherlich kein extremes Beispiel. Nehmen wir Zoom. Wer hier bei 500 USD gekauft hat, hätte sich wohl in seinen kühnsten Träumen nicht ausgemalt, dass der nur wenige Monate später unter 100 rutschen würde.

In den meisten Fällen folgen derartige Abstürze auf eine massive Überbewertung. Je höher das Bewertungsniveau war, von dem eine Aktie kommt, desto größer der Knall.

Deshalb hat der Knall bei Domino’s auch eine ganz andere Größenordnung als bei Zoom.

Die Pizza-Kette kam am Hoch auf eine P/E von knapp über 40. Das ist nicht gerade wenig, aber in der Vergangenheit kam die Aktie bereits öfter auf eine derartige Bewertung. Meist an relevanten Hochs, zum Beispiel Mitte 2017, dann wieder Mitte 2018, Anfang 2020 und kürzlich wieder.

Am unteren Ende sinkt die P/E an den relevanten Tiefs meist auf 25-28. So war es 2019 und auch 2021.

Vielleicht erkennen Sie ja ein Muster.

Ausblick und Bewertung

All das ist übrigens nicht ungewöhnlich. Die meisten Aktien schwanken über die Jahre hinweg in einem Bewertungskorridor und kommen immer wieder zum oberen und unteren Ende der Range zurück.

Die Spannbreite von Dominos kennen wir also, im Durchschnitt lag die P/E in den letzten fünf Jahren bei 32,6.

Aktuell sind wir mit einer P/E von 29,6 und eine forward P/E von 27,5 eher wieder am unteren Ende der Spanne angekommen.

Chart vom 23.03.2022 Kurs: 397 Kürzel: DPZ – Wochenkerzen

Dominos hat eine größere Korrektur vollzogen und ist zur Unterstützungszone bei 375-400 USD zurückgekommen.

In diesem Bereich verläuft auch ein mehrjähriger Aufwärtstrend, der nun seine Wirkung entfaltet.

Wir könnte also gerade beobachten, sie sich ein Boden ausbildet. Solange die Aktie nicht nachhaltig unter 375 USD fällt, stehen die Chancen dafür gut.

Klar positive Signale würden sich über 425 und 435 USD ergeben.

Fällt Dominos allerdings unter 375 USD, muss eine Ausdehnung der Korrektur eingeplant werden. Im Extremfall könnte dann der Bereich zwischen 325 und 300 USD angesteuert werden.

Bei 325 läge die forward P/E dann nur noch bei 22,4. Günstiger war die Aktie zuletzt vor nahezu einer Dekade im Jahr 2012.

Mehr als 12.000 Investoren & Trader folgen mir und meinen täglichen Ausführungen auf Guidants.

Preisgekrönte Handelsplattform und niedrige Gebühren. Mein Broker ist LYNX.