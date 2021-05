Daimler: Endet die Rallye der deutschen Automobilwerte jetzt?:

Man könnte denken, Daimler würde eine „Road-Show“ für den eigenen Börsengang abhalten, so dicht gestaffelt kommen die Erfolgsmeldungen. Aber ist wirklich alles Gold, was glänzt? Die sehen das so … noch?

In den letzten gut zwei Monaten kamen die Meldungen Schlag auf Schlag. Die erste war die Meldung vom 3. Februar, dass nach VW auch Daimler seine Truck-Sparte als Spinoff an die Börse bringen werde. Das sorgte dafür, dass die Aktie, die zuvor nach einer Verdreifachung des Kurses seit dem Corona Crash-Tief in eine Seitwärtsspanne eingeschwenkt war, mit Schwung nach oben ausbrach.

Auffällig war, dass ausgerechnet das nächste Ereignis kaum positive Wirkung hatte. Die Vorlage der 2020er-Bilanz und eines 2021er-Ausblicks, der optimistisch, aber zugleich vage einen Umsatz und Vorsteuergewinn „deutlich“ über dem des Jahres 2020 sah, zeigte kaum Wirkung.

Doch Anfang März brach die Aktie dann erneut aus einer kurzen Seitwärts-Konsolidierung nach oben aus. Gefüttert wurden die Bullen zuletzt am 31. März mit einer optimistischen Vorab-Meldung zu einem gut gelaufenen ersten Quartal und in der vergangenen Woche mit einem Plus von 21,8 Prozent bei den Auslieferungen des Konzerns im ersten Quartal.

Und wenn man sich erinnert, dass Daimler im Krisenjahr 2020 trotz eines niedrigeren Umsatzes netto über 50 Prozent mehr verdient hatte als 2019, was könnte die Aktie da noch bremsen? Ein genauerer Blick auf die Zahlen beispielsweise. Die Frage ist nur, ob das bullische Lager auch genau hinsehen will.

Denn der Gewinn des Jahres 2020 fiel ja nur deswegen so deutlich über dem des Vorjahres aus, weil das Jahr 2019 bei Daimler ein sehr schlechtes war. Im Jahr 2019 lag der Gewinn pro Aktie gerade einmal bei einem knappen Viertel dessen, was im letzten starken Jahr 2017 verdient wurde. Das hatte vor allem buchhalterische Gründe, aber wenn man stattdessen das operative Ergebnis hernimmt, stellt man überrascht fest, dass Daimler da im Jahr 2020 auf 7,218 Milliarden kam, 2019 aber auf 12,409 Milliarden. Auch das Bruttoergebnis lag 2020 unter dem des Vorjahres. So gesehen ist der 2020er-Gewinn eher Katzengold.

Und was genau kann man sich unter dem Ausblick eines „deutlich“ steigenden Umsatzes und Gewinns im laufenden Jahr vorstellen? Zehn, zwanzig oder dreißig Prozent? Hinzu kommt, dass das starke Plus bei den Auslieferungen des ersten Quartals 2021 auf der extrem schwachen Basis des Vorjahresquartals basierte, in dem vor allem der wichtige Markt China nahezu stillstand.

Zugleich ist der Aktienkurs längst auf Levels gestiegen, die Unternehmensgewinnen entsprächen, die so schnell wohl nicht erreichbar sind, auch, wenn es ohne diesen vergleichenden Blick auf die Bilanzen so wirkt. Sie sehen im Chart auf Wochenbasis, dass die Aktie gerade mit dem Hoch von Anfang 2018 bei 76,48 Euro ringt, als der Abstieg der Aktien der Automobilbranche begann, weil da klar wurde, dass dort vorerst kleinere Brötchen gebacken werden müssen. Rein charttechnisch betrachtet wäre der Weg Richtung 85 Euro frei, wenn der Ausbruch gelänge. Und die Analysten trommeln da teilweise kräftig mit, erst letzte Woche hoben Goldman Sachs und Barclays beide ihre Kursziele auf glatte 100 Euro an; höhere Kursziele gibt es bislang nicht.

Doch die Frage ist, was diejenigen, die Daimler-Aktienbestände halten, derzeit aber weder aktiv kaufen noch verkaufen, von der Sache halten. Diese Klientel könnte jederzeit aktiv werden, nur ist eben offen, ob dann eine Mehrheit aussteigen oder im Gegenteil zukaufen würde. Ist der Ausstieg auf diesem luftigen Niveau des Kurses wahrscheinlicher? Tendenziell zwar schon, aber wenn man sich darüber klar wird, dass diese Bereitschaft, die Zahlen im Zweifel positiv zu sehen, seit Wochen anhält, sollte man nicht ausschließen, dass die Aktie auch noch über die aktuelle Hürde bei 76,48 Euro ginge. Aber der Chart auf Tagesbasis macht deutlich, dass man sich einen Blick in die Glaskugel in Sachen Ausbruchsrichtung durchaus sparen kann, denn:

Der bewegt sich seit Wochen an der oberen Begrenzung des Anfang November etablierten, jüngsten und steilsten Aufwärtstrendkanals. Der Ausbruch nach oben gelingt bislang nicht, zugleich wird die Aktie aber immer wieder genau auf Höhe der 20-Tage-Linie eingesammelt, also:

Die Bullen kaufen an der 20-Tage-Linie – eine typische Leitlinie für bullische Trends. Am oberen Ende des Trendkanals, der durch diese 20-Tage-Linie deutlich schmaler wird, kommt indes immer wieder Material heraus. Je nachdem, welche dieser beiden Leitlinien zuerst fällt, wird sich entscheiden, ob es einen Sinn ergäbe, hier weiter auf der Long-Seite dabei zu bleiben und auf Trading-Basis im Fall eines Ausbruchs über die obere, aktuell bei 76,85 Euro verlaufende Trendbegrenzung sogar zuzukaufen. Oder aber ob es sinnvoll wäre, zügig das Geld aufs Konto zurück zu überweisen, falls die aktuell bei 73,61 Euro verlaufende 20-Tage-Linie brechen und den Weg an die untere Begrenzung des November-Aufwärtstrendkanals freigeben würde.