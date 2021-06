Continental: Trader kontra Analysten – wer liegt richtig?:

Wenn eine Aktie, die zu denen gehörte, die den DAX in den letzten Monaten nach oben gezogen haben, gegen einen DAX auf Rekordkurs nach unten abdreht, sollte man das besser nicht voreilig als ideale Einstiegschance ansehen. Dass die Continental-Aktie am Dienstag knapp acht Prozent wegbrach, hat seine Gründe.

Am Montag hatte Continental fast sechs Prozent zugelegt und stand damit ganz vorn in der Liste der DAX-Gewinner. Die Trader waren sich sicher, dass die am Dienstag anstehende Bilanz so stark ausfallen würde, dass die Aktie daraufhin noch deutlich mehr zulegen würde. Doch je intensiver ein Aufwärtstrend ist, desto mehr Akteure koppeln ihre Erwartungen nicht an die Realität, sondern an die Intensität des Trends. Was massives Enttäuschungspotenzial entstehen lässt. Und was Continental da vorlegte, enttäuschte in der Tat. So sehr, dass die Aktie mit großem Abstand an der Spitze der DAX-Verlierer des Dienstags landete.

Im Jahr 2020 hatte der Reifen- und Fahrzeugtechnikspezialist mit 37,7 Milliarden Euro 15,28 Prozent weniger umgesetzt. Zugleich fiel die EBIT-Marge (Vor Steuern und Zinsen) deutlich von 7,3 Prozent im Jahr 2019 auf 3,5 Prozent. Dieser Umsatz entsprach den Analystenerwartungen, die EBIT-Marge lag leicht darunter. Im Nettoergebnis lag man zwar mit -962 Millionen Euro etwas besser als 2019, als 1,22 Milliarden Euro Verlust verbucht wurden. Aber 2019 gab es immense Sonderabschreibungen, 2020 waren einfach das schwache Geschäft und die massiv gedrückte Gewinnmarge schuld.

Expertenmeinung: Das hätten optimistische Trader aber wohl noch verdaut – die Perspektive, die Conti für 2021 mitlieferte, verdauten sie nicht. Continental avisiert für 2021 einen Umsatz zwischen 40,5 und 42,5 Milliarden Euro. Die Analysten hatten im Schnitt 42,3 Milliarden erwartet. Das wäre immer noch deutlich weniger als 2019, die Delle wird also nicht, wie sich das wohl viele am Markt dachten, im Eiltempo aufgeholt. Und das zeigt sich auch an der Margen-Prognose. Da sieht Continental zwischen fünf und sechs Prozent. Klar weniger als die 6,9 Prozent, die die Experten im Schnitt erwartet hatten und sehr weit unter der 2019er EBIT-Marge von 7,3 Prozent.

Man ließ die Aktie daraufhin fallen wie eine heiße Kartoffel. Die lange rote Kerze unmittelbar nach der grünen Kerze, mit der die Bullen einer starken Bilanz vorgreifen wollten, ist an sich schon ein Warnsignal. Dass diese grüne Kerze die Aktie sehr nahe an einen markanten Kreuzwiderstand führte, konkret an die obere Begrenzung des mittelfristigen Aufwärtstrendkanals bei 134 Euro und das Hoch des zweiten Halbjahres 2019 bei 133,10 Euro, kommt erschwerend hinzu, denn das wäre ohnehin eine Zone gewesen, in der Gewinnmitnahmen wahrscheinlicher geworden wären. So wurde die Aktie unmittelbar darunter „abgeschossen“ – und notiert trotzdem noch höher als unmittelbar vor dem Corona-Crash, obgleich Umsatz, Marge und Gewinn noch ein gutes Stück von diesem Punkt entfernt sind.

Daher besteht das Risiko, dass die Aktie weiter fällt. Sie sehen im Chart, dass sich der Kurs in den vergangenen Monaten in der oberen Hälfte des mittelfristigen Aufwärtstrendkanals, angedeutet durch die blaue Linie, festsetzen konnte. Mit dem gestrigen Abverkauf droht der Kurs in die untere Hälfte abzurutschen. Käme es so, wäre ein Test der Basislinie des Kanals wahrscheinlich, die zusammen mit Zwischenhochs des zweiten Halbjahrs 2020 und der 200-Tage-Linie zwischen 101 und 105 Euro eine massive Supportzone bildet. Mittelfristig bärisch wäre Conti zwar erst, wenn diese Zone fallen würde. Aber ob man sich jetzt dem Risiko aussetzen will, dass die Aktie diesen Bereich testet, statt trotz der enttäuschenden 2021er-Perspektive sofort wieder zuzulegen?