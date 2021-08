Kann die Bitcoin Group Aktie vom Kursanstieg des Bitcoins profitieren?:

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: In den letzten Wochen ging es mit den Kryptowährungen weltweit deutlich nach oben und alles was Rang und Namen hat, konnte starke Kursgewinne verzeichnen. Selbst vermeintlich wertlose Kryptowährungen wie der Dogecoin konnten exorbitant an Wert zulegen. Dies zeigt bereits, dass wir uns hier in einem klaren Hype befinden. Von diesem Trend profitierte seit Dezember auch die Bitcoin-Group-Aktie, welche die Handelsplattform Bitcoin.de betreibt. Doch während es mit anderen Titeln der Branche wie Riot Blockchain, Marathon Patent Group oder auch Bit Digital nachhaltig weiter nach oben geht, sehen wir hier jedoch deutliche relative Schwäche. Die Hochs von Dezember konnten nicht mehr erreicht werden. Zahlreiche Anleger haben den letzten Anstieg eher genutzt, um sich von den Aktien bei hohen Kursen zu trennen. Der Trend befindet sich daher lediglich in einer neutralen Trendphase.

Expertenmeinung: Der Sektor der Kryptowährungen ist eindeutig nichts für schwache Nerven und wer sich eher mehr Linearität und weniger Volatilität in seinen Investments wünscht, ist hier falsch aufgehoben. Hier werden Hoffnungen und Erwartungen getradet. Aktuell befinden sich die Kurse der Aktie nahe dem 20- und dem 50-Tagedurchschnitt. Am Freitag bildete sich eine Umkehrkerze, welche eine kurzfristige Zwischenkorrektur beenden könnte. Die Bullen könnten von hier aus eine neue Attacke starten. Um den Titel wieder in den Rallye-Modus zurückzuführen, müsste das Zwischenhoch von Februar bei 69.80 EUR gebrochen werden. Dann würden wir etwas mehr Potential nach oben sehen. Vorläufig bleiben wir hier jedoch bei einer neutralen Bewertung. Der nächste wichtige Boden befindet sich bei rund 45 EUR.

Aussicht: NEUTRAL