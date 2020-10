Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Aktie des deutschen Chemie- und Pharmaunternehmens kommt einfach nicht mehr in Schwung. Bereits in meiner letzten Analyse von Ende Juli hatte ich den klaren Übergang von einem Aufwärtstrend in eine Korrekturphase beschrieben. Der Startschuss des nach wie vor anhaltenden Abverkaufs wurde mit der großen roten Kerze von Ende Juni gestartet. Seither haben sich die Bullen in die Sommerpause verabschiedet und zeigten bislang eher wenig Interesse an einer erneuten Beteiligung. Der Abschlag in Richtung der nächsten wichtigen Unterstützung bei rund 55 EUR war quasi reine Formsache. Hier bildete sich im Mai ein wichtiges Pivot-Tief, welches der Aktie zumindest vorerst ein wenig Halt geben konnte. Ob der Boden jedoch noch länger halten wird, ist mehr als fraglich.

Expertenmeinung: Der Chart wirkt technisch heftig angeschlagen. In den letzten Wochen sahen wir einen sogenannten „Dead-Cat-Bounce“. Hierbei wird eine wichtige Unterstützungsebene erreicht und die Kurse bewegen sich noch einmal kurzfristig nach oben, um diese Marke erneut zu testen. Der anschließende Durchbruch nach unten ist meist nicht mehr zu vermeiden. Natürlich ist der Bruch der Marke bei 55 EUR nicht in Stein gemeißelt, doch spricht momentan wohl einiges dafür. Die nächste Zielmarke der Aktie wäre dann wohl das Tief von März. Die Bären werden wohl diese Woche noch eine Attacke in Richtung Süden starten.



Aussicht: BÄRISCH