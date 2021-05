Bayer: Wird der Klotz am Bein zum Zugpferd?:

Ohne die positive Reaktion auf die Bayer-Bilanz zum ersten Quartal wäre der DAX am Mittwoch unter die Räder gekommen. Die hoch gewichtete Bayer-Aktie rettete dem Index den Tag, aber wie geht es weiter? Kann Bayer jetzt zum Zugpferd des Index werden?

Die am Mittwoch vorgelegte Quartalsbilanz las sich tadellos: Mit 12,33 Milliarden Euro setzte der Konzern zwar etwas weniger um als im ersten Quartal 2020 (12,85 Milliarden), aber die durchschnittliche Prognose der Analysten von 11,88 Milliarden wurde souverän übertroffen. Und beim Gewinn stellt sich die Lage ebenso dar: Vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) lag der Gewinn bei 4,12 Milliarden Euro. Unter den 4,39 Milliarden Euro des Vorjahreszeitraums, aber klar über der Konsens-Schätzung der Experten von 3,82 Milliarden.

An der Gesamtjahresprognose, nach der 2021 ein um Sondereinflüsse bereinigtes EBIDA zwischen 10,5 und 10,8 Milliarden Euro erzielt werden soll, hielt Bayer zwar fest. Aber mancher Anleger dürfte angesichts der 4,12 Milliarden, die alleine in den ersten drei Monaten erreicht wurden, auf eine baldige Prognose-Anhebung wetten, nicht zuletzt, weil der Bayer-Vorstandschef im Zuge der Kommentierung der eine solche Anpassung als ein „Vielleicht“ nach dem zweiten Quartal in den Raum gestellt hatte..

Die stieg am Mittwoch um beeindruckende 7,24 Prozent. Und obwohl der DAX am Donnerstag anfänglich immens unter Druck geriet, hielten sich die Gewinnmitnahmen am Tag Eins nach der Bilanz in engen Grenzen. So weit, so gut – aber gehen die Käufe weiter?

Expertenmeinung: Möglich ist das allemal, zwei Punkte würden dafür sprechen. Zum einen lägen das von Unternehmensseite erwartete EBITDA zwischen 10,5 und 10,8 Milliarden Euro schon wieder nahe an den im Prä-Corona-Jahr 2019 erzielten 11,5 Milliarden Euro. Zum anderen ist mittlerweile klar, dass die gewaltige Belastung durch die Schadenersatz-Prozesse im Zuge des Glyphosat-Skandals zum allergrößten Teil bewältigt ist. Bayer könnte jetzt also ohne diesen Klotz am Bein disponieren und von einer DAX-Bremse zum Zugpferd werden.

Die Dynamik volatiler Technologiewerte wird eine Aktie wie Bayer dabei zweifellos nicht erreichen, zumal man vor allem über eine wieder höhere Rentabilität zulegen müsste, denn die 2021er-Prognose sieht in Sachen Umsatz bislang nur einen Anstieg um die drei Prozent. Aber es könnte einen weiteren, kräftigen Schub geben, wenn die jetzt durch die Käufe als Reaktion auf die Bilanz erreichte Charthürde genommen würde.

Der zeigt, dass die Aktie das bisherige, am 8. Februar markierte Jahreshoch von 56,84 Euro attackiert. Am Mittwoch hatte Bayer schon knapp darüber geschlossen, am gestrigen Donnerstag musste die Aktie erst einmal die Gewinnmitnahmen, die zweifellos durch den am Morgen zunächst steil abrutschenden DAX intensiviert wurden, aufholen. Sollte die Bayer-Aktie das Mittwochs-Hoch von 57,39 Euro auf Schlusskursbasis überbieten, wäre der Weg nach oben erst einmal für weitere Kursgewinne frei … die dadurch intensiviert werden könnten, dass Leerverkäufer, die bislang noch in ihren Short-Positionen ausharren, aufgeben und das der Leerverkäufe den Kaufdruck noch steigern könnte.