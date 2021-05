Ballard Power: Wieder nur ein Schuss in den Ofen?:

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Der November sorgte bei den Bullen für Partystimmung und zahlreiche Momentumaktien zündeten erneut den Turbo. Bei Ballard Power ging es kurzfristig wieder heftig nach oben. In Monatsvergleich konnte die Aktie fast +40% an Wert zulegen – was für ein Anstieg. Doch die Aufwärtsbewegung hatte ein klares Kursziel.

Dabei handelte es sich um das Jahres-Hoch, welches sich bei 21.61 USD befand. Nach dem steilen Kursverlauf war in erster Linie nicht anzunehmen, dass diese Hürde ohne Weiteres gebrochen werden würde. Eine Korrektur war sehr wahrscheinlich. Leichte Kursrückgänge in Richtung der nächsten Unterstützung bei rund 19 USD waren in diesem Zusammenhang völlig in Ordnung, doch scheint die Aktie jetzt eine Etage tiefer zu rutschen. Das sieht technisch nicht mehr allzu überzeugend aus.

Expertenmeinung: Noch können sich Anleger an die Hoffnung klammern, dass vielleicht die 20-Tage-Linie noch für den nötigen Rückhalt sorgt, um die Aktie doch nicht abstürzen zu lassen. Die Tatsache, dass der Support bei 19.20 USD aber derart klar gebrochen wurde zeigt uns, dass die Chance für eine Bodenbildung zwar grundsätzlich vorhanden ist, die aber doch klare Teilsiege in den letzten Tagen erzielen konnten. Vorerst sehen wir ein erhöhtes Korrekturpotential und bleiben daher bei einer neutralen Bewertung. Es bleibt abzuwarten, wie es hier in den kommenden Tagen weitergeht – wir bleiben dran.

Aussicht: NEUTRAL

