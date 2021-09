Aurora Cannabis: Droht die Zahlungsunfähigkeit?:

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Am Dienstag schien es noch so, als ob Cannabis-Aktien wieder erwachen würden. In zahlreichen Titeln der Branche wie etwa Aurora Cannabis oder Tilray waren heftige Kaufbewegungen zu erkennen. Doch selbst die gestern überaus freundlichen Tendenzen der US-Indizes konnten dem Sektor nicht unter die Arme greifen. So waren die Kursgewinne schnell wieder dahin. Das Vertrauen der Anleger in diese Branche ist nach wie vor angeschlagen. Die Fundamentaldaten bei vielen Werten sehen alles andere als positiv aus und trotz neuer Höchststände an den US-Börsen, bleiben die Aktien nach wie vor im Keller. Hier muss einiges geschehen, um den Karren wieder aus dem Dreck zu bekommen. Expertenmeinung: Ein erster Schritt in die richtige Richtung wäre bei Aurora Cannabis der Bruch der eingezeichneten Abwärtstrendlinie. Dies wäre quasi der Weckruf an die Bullen, wieder etwas aktiver zu werden. Zuletzt waren es recht vielversprechende Quartalsergebnisse, welche im März den Turbo zünden konnten. Die nächsten Zahlen werden für den 13. August erwartet. Dann wird sich zeigen, ob abermals solch ein Impuls gelingen wird. Bis dahin halten wir an unserer neutralen Bewertung fest. Erst bei Schlusskursen oberhalb des Niveaus von 12 USD ist wieder mit neuen Kaufsignalen zu rechnen. Aussicht: NEUTRAL