Airbus fährt Produktion hoch. Aktie vor Ausbruch:

Seit Beginn der Corona-Krise kommen kaum Neuaufträge herein. Doch die Airbus-Aktie steigt, weil im März mehr ausgeliefert wurde als gedacht. Schauen die Bullen auf die falschen Zahlen … oder liegen die Skeptiker falsch?

Insgesamt kamen bei Airbus im ersten Quartal 2021 gerade einmal 28 neue Bestellungen herein, wenn man die im selben Zeitraum erfolgten Stornierungen bestehender Aufträge dagegen rechnet. Im ersten Quartal 2020 waren es gut zehnmal so viele, obgleich der März damals schon vom „Corona-Schock“ dominiert wurde. Wenn die Anleger positiv darauf reagieren, dass die Zahl der ausgelieferten Maschinen im März doppelt so hoch lag wie im Februar, schauen sie damit doch eher auf die falschen Zahlen, oder?

Richtig ist: Wer in die Zukunft blickt, muss sich in der Tat eher um den Auftragseingang sorgen. Und Airbus‘ Auftragsbuch wird seit einem Jahr deutlich dünner. Wie also kann die Aktie da steigen, womöglich sogar den mittelfristigen Aufwärtstrendkanal nach oben durchbrechen?

Expertenmeinung: Das liegt an der Dicke dieses Auftragsbuches. Denn auch, wenn die Neubestellungen noch ein, zwei Jahre so mager bleiben würden wie zuletzt, müsste man die Hände nicht in den Schoß legen. Zum Vergleich: 2019 hatte Airbus ohne den negativen Einfluss der Corona-Problematik 863 Maschinen ausgeliefert, 2020 nur 566. Aber per Ende 2020 lag der Bestand an Aufträgen bei sagenhaften 7.184 Flugzeugen aller Typen.

Damit erwarten die Anleger zu Recht, dass die Aufträge bei Airbus deutlich länger vorhalten als die Probleme, die das Corona-Virus für die Airlines und ihre Zulieferer bedeutet. So gesehen könnte man in der Tat optimistisch denken und handeln, indem man festhält: Es ist nur eine Frage der Zeit, bis alles wieder rund läuft. Und sobald das Thema Corona vom Tisch ist, können der Output an Maschinen und damit Umsatz und Gewinn wieder steigen.

Was die Aktie jetzt hindern könnte, weiter zuzulegen, ist daher weiniger die unternehmerische Perspektive als die . Denn der Kurs hat schon ein gutes Stück bis zum „Prä Corona“-Level von knapp 140 Euro zurückgelegt und bewegt sich am oberen Ende des mittelfristigen Aufwärtstrendkanals. Um sich weiteren Spielraum nach oben zu verschaffen, müsste die Aktie über 107 Euro schließen – über dem bisherigen Jahres-Verlaufshoch vom Februar und über der oberen Linie des Aufwärtstrendkanals. Möglich ist das; sicher genug, um einem solchen Ausbruch vorzugreifen, ist es nicht, denn Hoffnungen, wie sie diese Aktie zuletzt getrieben haben, sind nun einmal wankelmütig. Und sollte die Airbus-Aktie unter 93 Euro rutschen, wäre das Thema einer Fortsetzung der Hoffnungs-Käufe erst einmal vom Tisch.