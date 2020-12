adidas: Stützt hier womöglich nur der Hexensabbat?:

Die Meldung, dass die adidas-Aktie überraschend in den STOXX 50-Index aufsteigt, mag einige am Mittwoch zum Einstieg bewogen haben, aber eine allzu umfassende Veränderung ist das nicht. Der STOXX 50 ist der Index der Top 50-Aktien Europas, der weniger beachtet wird als der Euro Stoxx 50, in welchem ausschließlich Aktien der Eurozone enthalten sind. Und in diesem Index ist adidas seit langem gelistet. Es dürfte vielmehr die charttechnische Gemengelage gewesen sein, die das bullische Lager bewogen hat, zur Attacke zu blasen:

Sie sehen im Chart, dass adidas seit Mitte August eine kleine Konsolidierung vollzogen hatte, nachdem es nicht gelungen war, an der Widerstandszone 264/266 Euro nachhaltig vorbeizukommen. Diese Konsolidierung führte den Kurs am Montag an eine mittelfristig entscheidende Kreuzunterstützung, bestehend aus der mittelfristigen Aufwärtstrendlinie und der 200-Tage-Linie bei 247/249 Euro. Und die hielt. Mit einem gleich zu Beginn festeren Gesamtmarkt als Rückenwind war das eine ideale Basis, um diese Hürde 264/266 Euro erneut anzugehen. Und genau an deren oberem Ende hat die Aktie den Handel des Dienstags beendet. Mit einem Seitenblick auf den gerade in der überverkauften Zone nach oben drehenden Stochastik-Oszillator steht die Chance gut, dass es diesmal gelingt, diese Hürde zu nehmen. Ist das die Basis, das bisherige, im Januar bei 317,45 Euro markierte Rekordhoch anzusteuern?

Expertenmeinung: Unmöglich ist in dieser Phase, in der Hoffnungen unerwünschte Fakten vom Tisch wischen und gerade deshalb, weil dieses Spiel schon seit Monaten funktioniert, langsam eine euphorische Stimmung unter den Bullen aufkommt, zwar nichts. Besonders wahrscheinlich ist es aber dennoch nicht, dass es gelingt, die Aktie an und womöglich noch über das vorherige Hoch zu tragen. Denn allzu viel Optimismus lässt sich aus den jüngsten, bekannten Unternehmensdaten nicht ziehen. Der Umsatz war im zweiten Quartal heftig um 35 Prozent weggebrochen, aus 640 Millionen Gewinn im Betriebsergebnis wurden 333 Millionen Verlust. Zwar prognostizierte die adidas-Führungsetage für das laufende dritte Quartal für das dritte Quartal einen Gewinn um die 660 Millionen Euro, was nur wenig unter dem Niveau des Vorjahres läge. Aber diese Aussage wurde Anfang August getätigt. Der Einzelhandel muss da mitspielen, weltweit nah an den „Normal-Level“ kommen. Und das Statistische Bundesamt hatte gerade gestern im Zuge der Juli-Daten des Einzelhandels angemerkt, dass vor allem der Bereich Bekleidung hierzulande noch deutlich unter dem Umsatz des Vorjahresmonats blieb.

Wer jetzt darauf setzt, dass ein gut möglicher, deutlicherer Anstieg über den Widerstandsbereich 264/266 Euro mehr würde als eine Chance für risikofreudige, kurzfristige Trader, müsste unterstellen, dass adidas spätestens 2021 wieder in die alten Gewinnlevels zurückkehren würde. Damit müsste man optimistischer sein als die große Mehrheit der Analysten. Deren durchschnittliches Kursziel liegt aktuell bei 253 Euro und ist bereits überboten. Und selbst das höchste aktuelle Kursziel liegt „nur“ bei 300 Euro.

Schlusskurse über 271 Euro würden die jüngsten Tages-Verlaufshochs überbieten und die Hürde 264/266 Euro damit aus charttechnischer Sicht als bezwungen ausweisen. Aber solange die Aktie ohne Geleitschutz positiver Unternehmenszahlen weiter steigen müsste, besteht jederzeit die Möglichkeit eines herben, abrupten Rückschlags, enge Stop Loss auf der Long-Seite wären daher unbedingt erforderlich.