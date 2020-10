Je komplizierter sich die Rahmenbedingungen darstellen, desto eher neigen Marktteilnehmer dazu, auf fahrende Züge aufzuspringen. Da es in extrem komplexen Phasen vielen zu aufwändig ist, die Lage komplett zu erfassen, verlassen sie sich bei abrupten und starken Impulsen darauf, dass „die anderen schon wissen werden, was sie tun“. Was jedoch dazu führen kann, dass aus rein technisch bedingten Bewegungen starke Schübe werden, zu denen die Medien die passenden Meinungen dann „nachreichen“. Der kräftig wegbrechende Goldpreis war gestern ein typisches Beispiel dafür.

Ob man zu hören bekam, dass die steigenden Aktienmärkte ein Beleg dafür seien, dass die Gemengelage sich rasant aufhellt und daher „sichere Häfen“ wie Gold verkauft werden sollten oder man scheinbar tiefer ging, indem man die Hauruck-Freigebe eines Impfstoffs in Russland oder den deutschen ZEW-index als Auslöser der Umschichtung in konjunktursensible Aktien angab: Es hielte einem genaueren Hinsehen nicht stand.

Diese Impfstoff-Freigabe wird zu Recht mehrheitlich als äußerst unbesonnen angesehen. Der ZEW-Index war keineswegs gut, wenn man sich beide Indizes des ZEW ansah und nicht nur den scheinbar guten von beiden. Und der Aktienmarkt steigt vor allem in den USA schon seit Anfang des Monats, ohne dass das den Goldpreis anfänglich gebremst hätte, denn der hatte sein neues Rekordhoch ja gerade erst vergangenen Freitag erzielt.

Es dürften im Gegenteil einfach Gewinnmitnahmen gewesen sein, die dann aber in eine Verkaufslawine mündeten. Das ist beileibe nichts Neues. Wie läuft so etwas ab? Gerade weil Gold in den vergangenen Wochen so immens stark zugelegt hatte, tummelten sich hier mehr kurzfristige Trader als üblich, die mit aggressiven, hoch gehebelten Derivaten agieren und dementsprechend enge Stop Loss-Absicherungen fahren. Wenn Gewinnmitnahmen dann mal etwas größer ausfallen als sonst und der Kurs dadurch durch einige Intraday-Supportlinien gedrückt wird, kann das eine Stafette an Stop Loss-Verkäufen auslösen, die jeweils noch mehr Druck erzeugen, den Kurs noch tiefer drücken und so die nächsten Stop Loss-Orders auslösen. Wenn das passiert, lässt sich der Ausverkauf nicht mehr ohne weiteres bremsen, zumindest nicht an dem betreffenden Tag.

Und es kann sogar weiter gehen, wenn der Verlust so groß wird, dass er Margin Calls auf der Long-Seite nach sich zieht und die nicht „gefillt“ werden können. Übersetzt heißt das: Die Mindest-Sicherheitsleistung bei Futures wird unterboten, es wird eine Nachzahlung fällig, um diese Sicherheitsleistung wieder auf den nötigen Stand zu bringen … und das dazu erforderliche Geld ist nicht da. Wenn das passiert, würden solche unter Wasser geratenen Long-Positionen umgehend zwangsverkauft und würden den Abgabedruck noch erhöhen. Ob es so kommt, ist per Dienstagabend nicht abzusehen, aber:

Die Rahmenbedingungen sind, nüchtern betrachtet, dieselben wie Ende letzter Woche. Die Argumente, die für Gold zumindest als Beimischung im Depot sprächen, sind also alle noch da. Und es kann sogar von Vorteil sein, dass der Kurs durch diese Verkaufslawine auch mal „ausatmet“. Zumindest, solange der Goldpreis nicht nennenswert unter dem alten, 2011 erreichten Rekordhoch von 1.921 US-Dollar UND der mittelfristigen, derzeit bei 1.860 US-Dollar verlaufenden Aufwärtstrendlinie schließt, wäre Gold noch nicht bärisch und der Gedanke, dass wir hier einen gerade aus dem Bahnhof fahrenden Baisse-Zug sehen, noch ohne solides Fundament. Das soll nicht bedeuten, dass Gold sich zwingend schnell wieder an und über bisherige Rekorde begeben muss, in jedem Fall sollte man Stoppkurse, die man sich im Vorfeld gesetzt hat, konsequent beachten. Aber ob man jetzt bereits eine Basis hätte, um hier ins Bären-Lager zu wechseln, ist aus meiner Sicht zumindest noch fraglich.