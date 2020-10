In den USA kommt man mit dem seit Ende Juli überfälligen Konjunkturpaket nicht vom Fleck, hierzulande gelingt es nicht, sich auf einheitliche Regeln in Sachen Corona zu einigen. Eigentlich hätte man beides ahnen können, trotzdem reagierte der DAX erst am Donnerstag, nachdem er sich in den Tagen zuvor eisern in der Nähe der oberen Begrenzung seiner Seitwärtsrange hielt. Zum einen belegt das, dass viele Akteure angesichts der vielen Fragezeichen hinter der marktrelevanten Rahmenbedingungen abwarten, ob jemand anders aktiv wird und dann einfach mitziehen. Fängt einer an zu verkaufen, kommen plötzlich viele andere hinterher. Aber das ist nicht der einzige Faktor, der dazu führte, dass der deutsche Leitindex gestern auf einmal derart deutlich in die Knie ging.

Denn heute ist wieder einmal „Hexensabbat“. Die Optionen auf Indizes und Einzelaktien mit Oktober-Laufzeit werden abgerechnet. Und bis Mittwoch schien es, als würde den großen Adressen am Terminmarkt gelingen, was bereits im Juli, August und September funktionierte: Eine Abrechnung inmitten dieser Seitwärtsrange. Normalerweise bringt den großen Tradern an der Terminbörse ein starker Trend, der zur Abrechnung der Optionen einen Extrempunkt in der Handelsspanne erreicht am meisten (d.h. ganz oben oder ganz unten im Vergleich zu den Vorwochen). Aber momentan sieht das anders aus.

Je länger diese Seitwärtsphase andauert, desto mehr Anleger setzen auf einen Ausbruch. Ob man da auf die Hausse- oder auf die Baisse-Seite setzt, ist dabei für diejenigen, die Optionen an die Trader verkaufen (sogenannte „Stillhalter“) sekundär. Wichtig ist nur, dass diese Optionen zum Ende der Laufzeit, im Fall der Oktober-Laufzeiten also heute, wertlos verfallen, weil der DAX unterhalb des Basispreises der verkaufen Calls und über den Basispreisen der verkauften Put-Optionen in die Abrechnung geht (heute um 13 Uhr, Optionen auf Einzelaktien werden per 17:30 Uhr abgerechnet). Kommt es so, ist das Geld, das die Trader für diese Optionen bezahlt haben, für die Stillhalter Reingewinn, sie müssen nichts auszahlen. Aber:

Wenn es knapp vor einer solchen Abrechnung zu einer deutlichen Veränderung im Kursniveau des Basiswerts, hier also dem des DAX, kommt, wird es problematisch. Dann droht das Risiko, dass eine Seite dieser verkauften Optionen doch ins Geld läuft, d.h. bei der Abrechnung einen Wert hat, den die Stillhalter auszahlen müssen.

In diesem Fall geht es um die Put-Optionen. Noch ist die Seitwärtsspanne nicht nach unten verlassen, d.h. die Notwendigkeit für die Stillhalter, die Verlust-Risiken zu begrenzen, hält sich noch im Rahmen … und sie müssen ja nur bis heute 13 Uhr durchhalten. Aber man darf schon vermuten, dass die Intensität des gestrigen Abwärtsimpulses dadurch gesteigert wurde, dass einige dieser Stillhalter sich gegen die Gefahr, dass ihre verkauften Puts zum Verlustbringer werden, abgesichert, „gehedgt“, haben. Was man z.B. tut, indem man im Future Short geht und so eine Gegenposition zu in den Verlust laufenden, verkauften Put-Optionen aufbaut: Was man an denen verliert, gewinnt man dann über den DAX Future auf der Short-Seite.

Wenn die Vermutung, dass dieser Faktor eine entscheidende Rolle dabei spielte, dass der DAX so deutlich fiel, zutrifft, könnte das für das Bullen-Lager einen Rettungsanker bedeuten. Denn das hieße, dass diese Absicherungen ab Montag nicht mehr benötigt werden. Dann würden Futures-Short-Trades wieder eingedeckt, d.h. der Hedge wird durch eine Gegenposition geschlossen, die dadurch aufgebaut wird, dass man in entsprechender Größenordnung im DAX Future Long geht – der Future und parallel zu ihm der Index zögen also wieder an. Aber:

Darauf wetten sollte man besser nicht. Denn sollte den großen Akteuren an der Terminbörse der Eindruck entstehen, dass sich die Rahmenbedingungen momentan so darstellen, dass eine Short-Positionierung sinnvoll wäre, könnten diese Hedges nicht nur beibehalten, sondern mit Blick auf den nächsten Terminmarkt-Abrechnungstermin im November sogar ausgebaut werden. Und dann würde es schnell interessant für das Bären-Lager.

Denn der Chart auf Tagesbasis lässt eine potenzielle Schulter-Kopf-Schulter-Trendwendeformation (SKS-Formation) erkennen, deren rechte Schulter gerade im Entstehen begriffen ist. Als Nackenlinie der Formation ließe sich die derzeit bei 12.158 Punkten verlaufende 200-Tage-Linie ansehen. Wenn die fällt, wäre in diesem Umfeld, in dem der DAX seit Monaten auf einem Luftkissen aus bislang nicht erfüllten Hoffnungen schwebt, nach unten nichts unmöglich … zumal sich unmittelbar unterhalb dieser 200-Tage-Linie keine wirklich markanten Wendemarken als potenzielle Unterstützungen anbieten.