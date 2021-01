Brent Crude Oil: Jetzt sind auch 60 US-Dollar möglich:

Anfang November kehrte am Ölmarkt der Optimismus zurück. Parallel zu den Aktienindizes waren die Kurse der wichtigsten Rohöl-Sorten Ende Oktober gerade auf dem Weg nach unten, als sie Anfang November auf dem Absatz kehrt machten und nach der US-Wahl ebenso wie als Reaktion auf die Meldung über bald verfügbare Impfstoffe deutlich zulegten. Dabei gelang es Ende November, das Zwischenhoch vom August zu überwinden. Aber obgleich es sich um eine wichtige Hürde handelte, geht es seither nur zäh aufwärts. Das hat gleich drei Gründe:

Zunächst haben wir hier das Problem, dass man die Ölsorten zum einen am sogenannten Spotmarkt, zum anderen am Terminmarkt handelt. Am Spotmarkt, wo Rohöl „körperlich“ gehandelt wird, ist der Kurs bereits in die riesige, am 9. März entstandene Abwärts-Kurslücke hineingelaufen und hätte damit aus rein charttechnischer Sicht Aufwärtspotenzial in die Region um 60 US-Dollar. Beim Future, der jeden Monat einen neuen „Frontmonat“ hat, dessen Kursniveau sich von der vorherigen Laufzeit meist unterscheidet, ist das aber noch nicht der Fall. Das sehen Sie hier im Chart, der den aktuellen „Frontmonat“ (d.h. die als nächstes auslaufende Laufzeit) Februar 2021 abbildet. Da ringt der Kurs noch mit der unteren, in dieser Laufzeit bei 50,77 US-Dollar liegenden unteren Begrenzung der Kurslücke und der momentan bei 49,13 US-Dollar verlaufenden 200-Tage-Linie.

Darüber hinaus ist den Tradern natürlich bewusst, dass die immer noch existierenden Fördermengen-Kürzungen auf den Kurs drücken. Denn sollte die Nachfrage deutlich anziehen, würden viele ölproduzierende Länder jedwede Fördermengen- und Preisdisziplin über Bord werfen und fördern, was irgend möglich ist, um sich ein größeres Stück vom Kuchen zu sichern. Immerhin bedeuten die Kürzungen massive Einschnitte vor allem für diejenigen Länder, für die Rohöl eine entscheidende Einnahmequelle ist. Eine anziehende Nachfrage würde somit sofort durch ein womöglich noch weit mehr zunehmendes Angebot beantwortet.

Und zuletzt scheint die Nachfrage derzeit nicht zu-, sondern abzunehmen, denn entgegen der Prognose der Experten (-1,4 Millionen Barrel) sind die Rohöl-Lagerbestände der US-Unternehmen in der vergangenen Woche massiv um 15,19 Millionen US-Barrel angestiegen. Schon in den Wochen zuvor war der im Sommer zu erkennende, markante Rückgang der Lagerbestände fast nicht mehr zu messen, jetzt scheint die Nachfrage deutlich zu schwinden. Also – keine Chance für die Bullen?

Expertenmeinung: Doch, denn dass Brent Crude Oil auf diesen massiven Anstieg der US-Lagerbestände kaum negativ reagierte, zeigt, dass die Trader sehr wohl erkennen, dass diese Zahlen auch umgekehrt interpretiert werden können. Denn dass die US-Lager so deutlich gefüllt wurden, kann auch darauf basieren, dass die US-Unternehmen einen jetzt noch günstigen Preis vermuten und ihre Lager lieber jetzt auffüllen, bevor der Kurs noch weiter steigt. Und da es auch bei Rohöl nie zwingend um die faktische Angebot/Nachfrage-Entwicklung geht, wenn es um die Tendenz im Future geht, kann die Rallye weitergehen und mit der Erwartung einer massiv steigenden Nachfrage im Windschatten einer Normalisierung der Lage im kommenden Jahr argumentativ unterfüttert werden … sobald es gelingt, die oben genannten Charthürden bei 49,13 und 50,77 US-Dollar zu überwinden.

Dass es bei Brent Crude und den US-Ölsorten nicht selten zu absurd wirkenden Bewegungen kommt, wissen die Akteure spätestens seit dem Frühjahr (sofern sie die Jahre 2008/2009 nicht miterlebt haben). Ein Ausbruch nach oben und ein schneller Run Richtung 60 US-Dollar, dem oberen Ende der großen Kurslücke, wäre da glatt noch im Rahmen des Normalen. Schlusskurse über 51 US-Dollar wären dahingehend ein potenzielles Startsignal.