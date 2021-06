Euro/US-Dollar: Wo bleibt der „big move“?:

Der Donnerstag hatte es in sich: Eine EZB, deren Untätigkeit langsam nervös machen dürfte und US-Inflationszahlen zum Fürchten. Das hätte für immense Bewegung in der Euro/US-Dollar-Relation sorgen müssen. Aber es passierte nichts – wo bleibt der „big move“?

Man hätte sich wohl nicht gewundert, wenn es gestern bei Euro/US-Dollar zu kräftigen Schwankungen gekommen wäre. Denn jetzt sind die Tage entscheidender Konjunkturdaten und Notenbanksitzungen angebrochen: Gestern entschied die EZB. Kommenden Mittwoch zieht die US-Notenbank nach. Gestern kamen die US-Verbraucherpreise für Mai auf den Tisch, kommenden Dienstag stehen die US-Erzeugerpreise an. Die Marktteilnehmer am Forex-Markt sind gemeinhin Fachleute in Sachen Geldpolitik und dementsprechend gespannt, was jetzt passieren wird. So gesehen wäre es eher normal gewesen, wenn Euro/US-Dollar gestern nervös auf und ab gesprungen wäre. Nichts dergleichen passierte. Was ist da los?

Das ist die Ruhe vor dem Sturm. So interessant die gestrige EZB-Sitzung dahingehend war, dass man dort erneut jedwedes Risiko durch Inflation kleinredete, so ernüchternd die US-Verbraucherpreise mit ihren 5,0 Prozent Anstieg zum Vorjahresmonat waren: Das Bild ist unvollständig.

Den aktuellen Kurs und Chart des Währungspaars EUR.USD und historische Wechselkurse finden Sie hier.

Expertenmeinung: Noch ist offen, ob auch die US-Erzeugerpreise vergleichbar stark gestiegen sind und damit eine „Bugwelle“ erhalten bleibt, indem zu erwarten ist, dass die US-Unternehmen ihre gestiegenen Kosten auch in den kommenden Monaten an die Verbraucher weitergeben werden. Und erst recht ist offen, was die US-Notenbank tun wird. Auf sie kommt es an. Wird sie weiter behaupten, die Inflation würde von alleine verschwinden? Oder wird sie doch aktiv, indem sie wenigstens das der Käufe am US-Anleihemarkt schrittweise zurückfährt? Erst, wenn das klar wird, wird die Mehrheit der eine Entscheidung fällen. Und dann kann es in der Tat zu einem „big move“ kommen. Die Ausgangslage:

Angenommen, die US-Notenbank würde weiterhin nichts gegen den Anstieg der Inflation unternehmen, wäre das grundsätzlich ein Signal für einen schwachen US-Dollar, denn die kurzfristigen Zinsen würden niedrig bleiben, das Wachstum könnte aufgrund eines ungehinderten Stroms billigen Geldes weiter stark bleiben. Zwar zum Preis einer markanten Teuerung, die bereits jetzt einen Level erreicht hat, den wir in den letzten 20 Jahren nur einmal und das nur kurz, nämlich im Sommer 2008, gesehen haben. Aber das dürfte den Trader zunächst mal egal sein. Würde die „Fed“ aber handeln, könnte das einen starken Aufwärtsimpuls des US-Dollars auslösen, d.h. die hier im abgebildete Relation Euro/US-Dollar käme unter Druck. Aber Vorsicht:

Diese sich in dem seit Frühjahr 2020 laufenden Euro-Aufwärtstrend manifestierende Dollar-Schwäche preist die Passivität der US-Notenbank ja bereits ein. Es ist nur die Frage, ob das bereits vollumfänglich der Fall ist. Wenn es so wäre, das Gros der Forex-Trader also mit einer erneut nicht agierenden „Fed“ gerechnet hat, kann es gut sein, dass der Euro nur geringfügig zulegt. Euro/US-Dollar müsste schon über das bisherige Jahreshoch bei 1,2350 US-Dollar hinauslaufen und sich ein, zwei Handelstage darüber halten, um erwarten zu lassen, dass das mittelfristige Kursziel bei 1,2555 US-Dollar wirklich angesteuert wird.

Dass die „Fed“ wirklich handelt, dürfte angesichts des seit April anziehenden Euros hingegen weniger erwartet werden. Da könnte es dann wirklich zu einem „big move“ kommen, sollten sich zu viele Trader auf dem falschen Fuß wiederfinden. Ein Test der mittelfristigen Aufwärtstrendlinie bei aktuell 1,1910 US-Dollar wäre da nicht überraschend … und im Fall einer auf einmal glaubwürdig entschlossen wirkenden „Fed“ wäre sogar deren Bruch nicht auszuschließen.

