TRATON: Die Schlüsselzone hat zunächst gehalten, aber …:

Anfangs fiel die TRATON-Aktie bis zu 4,5 Prozent, nachdem die VW Truck & Bus-Tochter am Mittwochmorgen markante Lieferengpässe meldete. Doch die erholte sich. Das verschiebt Umsätze, mindert sie aber nicht, dürften viele denken. Aber haben sie damit Recht?

TRATON teilte mit, dass Lieferengpässe im zu Ende gehenden dritten Quartal voraussichtlich „deutlichen Einfluss“ auf den Absatz haben werden und damit auch im vierten Quartal zu rechnen sei. Alle Marken seien davon betroffen, so das die Bus und Lkw-Sparte darstellende Tochterunternehmen des Volkswagen-Konzerns. Eigentlich wusste man das ja bereits vorher, VW selbst hatte diese Problematik längst beim Namen genannt. Die Frage ist aber, ob es da mit einer reinen Verschiebung der Umsätze getan ist. Denn diese Lieferengpässe haben ja noch eine Begleiterscheinung: massiv gestiegene Rohstoff- und Energiekosten.

Dass die Erzeugerpreise in der Eurozone im August sagenhafte 12,2 Prozent höher lagen als im August 2020, ist zwar eine Folge dieses „Flaschenhalses“, der Materialknappheit, die in Form einer Kettenreaktion als Effekt reißender Lieferketten immer mehr Bereiche erfasst hat. Aber auch, wenn sich diese Preissteigerungen zurückbilden können, wenn der „Flaschenhals“ langsam verschwindet, ist völlig offen, ob das bald der Fall sein wird und wie nachhaltig der Rückgang der Produktionskosten ausfallen würde.

Expertenmeinung: Damit ließe sich erwarten, dass der Langmut der Anleger auch in den kommenden Monaten noch einige Male getestet wird. Haben wirklich viele Investoren im Hinterkopf, dass die Bilanzen der Automobilbranche für das Gesamtjahr 2021 voraussichtlich deutlich weniger rosig aussehen werden, als die großen Autobauer das noch Anfang 2021 avisiert hatten? Ist man sich darüber im Klaren, dass die derzeitigen Prognosen, dass es dafür 2022 umso besser laufen werde, nicht auf Fakten, sondern auf Hoffnungen basieren, weil man dabei den Verbraucher als eine berechenbare Größe ansieht, die er nicht ist?

Bislang wirkt der der TRATON-Aktie, hier auf Wochenbasis seit dem Börsenstart im Sommer 2019, nicht unbedingt so, als würde man hier ernsthaft auf Probleme eingestellt sein. Richtig ist zwar, dass der zeitweise im laufenden Jahr erreichte Kursgewinn am Mittwoch kurzzeitig komplett dahin war. Aber das wäre immer noch eine relativ geringe Reaktion, wenn sich dieser von vielen als relativ harmlos und temporär gesehenen Materialmangel durch die kräftig gestiegenen Rohstoff- und Energiekosten in der festsetzen würde. Sollte TRATON nach dieser gestrigen Umsatzwarnung mit insgesamt problematischen Ergebnissen für das dritte Quartal nebst einem unguten Ausblick für das vierte Quartal daherkommen und die Anleger dadurch erkennen, wie sich diese Lieferengpässe in Heller und Pfennig niederschlagen, könnte die gestern gehaltene Unterstützungszone 22,10/22,40 Euro schnell fallen. Das würde den Weg Richtung 19,56/19,70 Euro als nächstes Kursziel freigeben. Hier im Fall bestehender Long-Positionen einen Stoppkurs knapp unter dem gestrigen Tagestief (19,70 Euro) einzuziehen, wäre unbedingt zu überlegen.

