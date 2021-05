Im zweiten Halbjahr 2020 war mit der Shop Apotheke-Aktie zwar nicht mehr viel los. Aber das erste Halbjahr machte diese Aktie zur Kursrakete, so dass im Jahressaldo 2020 trotz des volatilen Wassertretens in der zweiten Hälfte ein sagenhaftes Plus von 240 Prozent zu Buche stand. Damit müsste es eigentlich fürs Erste genug sein, könnte man denken. Immerhin stehen diesen 240 Prozent Kursgewinn „nur“ ein seitens des Unternehmens avisiertes Umsatzplus von (mindestens) 35 Prozent gegenüber, das zusammen mit einem Anstieg der Marge dazu führen dürfte, dass die Online-Apotheke 2021 den Sprung in die schwarzen Zahlen schafft.

Aber wenn man sich ansieht, dass die Analysten im Schnitt für 2022 einen Gewinn pro Aktie von 1,15 Euro schätzen, stellt sich die Frage, wie viel Gewinnwachstum da in den kommenden Jahren erzielt werden müsste, um ein Kurs/Gewinn-Verhältnis zu erreichen, das weniger ambitioniert wäre als das derzeit 138fache, das die Anleger für die Gewinne per Ende 2022 derzeit zahlen. Für Gewinne also, die erst einmal eingefahren werden müssten. Und würde der Aktienkurs bis Ende 2022 weiter zulegen – worauf diejenigen, die aktuell kaufen, natürlich setzen – müsste der Gewinn noch mehr steigen, um dieses derzeitige „Amazon-KGV“ auf mittel- und langfristig tragfähige Levels zu drücken.

Expertenmeinung: Das ist vielen Marktteilnehmern auch bewusst, denn genau das dürfte ein entscheidender Grund gewesen sein, warum die Aktie im Herbst begann, ein großes Topp auszubilden, dessen Vollendung die Bullen jedoch abwenden konnten, indem es gelang, die Nackenlinie der Formation im Bereich 115/117 Euro im November zu verteidigen. Seither hat sich ein im Gegensatz zur vorherigen Variante etwas flacherer mittelfristiger Aufwärtstrend gebildet, innerhalb dessen die Aktie gleich am ersten Handelstag des neuen Jahres durchstartete und in Richtung der Widerstandszone in Form der bisherigen, im Herbst ausgebildeten Hochs zwischen 166,40/168,60 Euro lief. Gibt es etwas Neues, das diesen Aufwärtsimpuls erklären würde?

Nicht seitens des Unternehmens. Es scheint, als würden diejenigen, die zu Beginn des Jahres frisch zugeflossenes Kapital umgehend in den Markt investieren, nach „Schema F“ arbeiten, indem sie einfach vor allem das kaufen, was sich 2020 als Performance-Star entpuppt hat. Um günstige Bewertungen und mittelfristige Trading-Ideen schien es da weniger bis gar nicht zu gehen. Doch wer weiß, dass der Spruch „was gestern lief, wird morgen auch laufen“ oft nicht zutrifft, sollte sich genau überlegen, ob man hier noch auf den fahrenden Zug aufspringen sollte, wenn ein Ticket dafür mit Seitenblick auf die Bewertung derart teuer ist. Die Aktie zu halten wäre allemal drin, wenn man schon länger dabei ist. Denn zum einen kann man natürlich nicht ausschließen, dass es wirklich gelingt, das bisherige Hoch zu überbieten. Zum anderen hätte man, wenn man schon frühzeitig eingestiegen ist, ein so komfortables Plus, dass man es sich leisten könnte, die Stoppkurse entlang der nächsten relevanten Supportlinien zu platzieren, ohne dadurch zu gravierende Gewinn-Abschläge in Kauf zu nehmen. Dies wäre für die kurz- bis mittelfristige Ebene die März-Aufwärtstrendlinie bei aktuell 133,50 Euro, für einen mittel- bis längerfristigen Zeithorizont die durch die 200-Tage-Linie verstärkte Nackenlinie der bislang nicht vollendeten Toppbildung im Bereich 115/117 Euro.